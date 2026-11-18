18 nov. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, la familia de la influencer colombiana Cata Amatista comunicó el fallecimiento de la joven a sus 25 años tras ser diagnosticada de cáncer cerebral hace tres años.

"Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros", escribieron en su cuenta de Instagram.

"Un ser de luz extraordinario"

Catalina Fernández, su nombre real, tenía más de tres millones de seguidores en sus distintas plataformas y los hizo parte de su experiencia con el cáncer tras ser diagnosticada en julio de 2023.

En dicha oportunidad, la joven compartió su diagnóstico de "meduloblastoma cerebeloso", un tumor cerebral maligno de rápido crecimiento que se aloja en el cerebelo, en la parte posterior del cerebro.

Durante su tratamiento, Cata se sometió a una cirugía y quimioterapia; sin embargo, terminó perdiendo la vida el pasado jueves 12 de noviembre.

"Cata fue, y seguirá siendo, un ser de luz extraordinario. Una niña llena de amor, de vida, de alegría, de sueños y de una manera muy bonita de encontrar magia en las cosas más pequeñas", escribió su familia en el emotivo post en el que anunciaron su partida.

"Hasta su último segundo nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar, a abrazar fuerte y a entender que la vida es un regalo que merece ser celebrado todos los días", añadieron sus seres queridos.

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