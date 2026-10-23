Cajas de compensación cuentan con mamografías a costo $0 en octubre: ¿Cómo puedo acceder a una?

23 oct. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud pública del mundo, y en Chile es la principal causa de muerte de mujeres por causas oncológicas. Además, "alrededor del 20% de los cánceres de mama se diagnostica en mujeres menores de 50 años", según señaló la subsecretaria de Salud, Alejandra Pizarro.

Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, con el fin de visibilizar y educar sobre la enfermedad. Entre las medidas para prevenir esta enfermedad, se encuentra la realización de mamografías gratis.

En ese contexto, algunas de las principales Cajas de compensación del país mantienen campañas de mamografías a costo $0 durante octubre para sus afiliadas.

Cajas de compensación con mamografías copago $0

Caja Los Héroes

En el marco de su programa de salud preventiva, Caja Los Héroes hizo un llamado a sus afiliados y cargas a aprovechar los últimos días para acceder a cinco exámenes preventivos a costo $0, beneficio que estará disponible hasta el 31 de octubre.

Los exámenes incluidos este mes permiten pesquisar de manera oportuna el cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, cuya detección precoz es clave para un tratamiento a tiempo:

Mamografía bilateral

Mamografía unilateral

Ecografía mamaria bilateral

Papanicolaou

Antígeno prostático

El beneficio de exámenes preventivos desde copago $0, que tiene por objetivo disminuir el gasto de bolsillo de las familias en salud, está disponible según calendario anual, en centros médicos en convenio a lo largo del país.

¿Y cómo puedes obtener el beneficio? Los usuarios de Caja Los Héroes pueden solicitar el reembolso del 100% en línea a través de la Sucursal Virtual de Los Héroes o realizar el trámite de manera presencial en las sucursales autorizadas.

Caja Los Andes

Caja Los Andes, en colaboración con el Instituto del Cáncer de Red Salud, hizo un llamado a sus afiliadas a realizarse la mamografía bilateral con copago $0 en las sucursales de la cadena de centros médicos en convenio.

Además, recomiendan que los siguientes grupos etarios se realicen este examen:

Mujeres desde los 40 años , como control preventivo cada dos años.

, como control preventivo cada dos años. Mujeres sobre 35 años que tengan antecedentes personales y/o familiares de cáncer de mama u ovario, se les recomienda primero asistir a consulta médica para evaluar su caso y determinar el estudio de elección.

Para conocer más detalles de este beneficio, haz click aquí.

Caja 18

Desde 5 al 30 de octubre de 2026, afiliadas a Caja 18 pueden acceder a los exámenes de mamografía bilateral y mamografía unilateral sin costo en cualquier centro RedSalud a nivel nacional.

Este beneficio es válido para afiliadas mujeres mayores de 18 años, aunque quienes sean menores de 40 deben presentar orden médica.

Para acceder al beneficio, puedes solicitar horas en www.redsalud.cl o llamando al 6007186000. Posteriormente, puedes solicitar tu reembolso en sucursales de Caja 18.

Además, Caja 18 cuenta con consulta médica ginecológica a costo $0. Conoce más detalles haciendo click aquí.