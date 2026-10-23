"Nunca supimos que íbamos a tenerlo": Marcianeke recuerda pérdida de bebé con Anaís Vilches y confiesa que quieren ser padres

23 oct. 2026 - 18:35 hrs.

Marcianeke y su pareja, Anaís Vilches, abrieron las puertas de su hogar y recordaron uno de los episodios más duros por los que han vivido: la pérdida de un bebé que la pareja esperaba.

En el programa de YouTube "Vamo a Calmarno", la pareja también habló sobre los cambios que ha experimentado su relación, marcada en el pasado por conflictos que, según ambos, han logrado dejar atrás.

"Fue tarde cuando nos dimos cuenta"

Al hablar sobre la posibilidad de tener hijos, el cantante urbano contó que anteriormente vivieron una situación que no terminó como esperaban.

"Tuvimos un intento y salió fallido lamentablemente. Pero… nunca supimos que íbamos a tenerlo y fue tarde cuando nos dimos cuenta", relató Marcianeke.

Pese a esa experiencia, el artista aseguró que la idea de formar una familia sigue presente en sus planes. "Siempre lo hemos conversado y nunca hemos cambiado de opinión", afirmó. Anaís también confirmó que le gustaría tener un hijo junto a él: "Sí, nos gustaría tener uno".

Marcianeke sostuvo que la relación que han construido les permitiría complementarse en la crianza. "Nos conocemos tanto que nos podemos complementar bien para criarlo", agregó.

Una relación que ha cambiado

Durante la conversación, la pareja también se refirió a cómo ha cambiado su vínculo con el paso de los años. Ambos se conocen desde hace ocho años y comenzaron a pololear cuando Anaís tenía 17.

"Nosotros nos llevamos bien, porque igual que de antes, somos partners", comentó Vilches, quien destacó la cercanía que mantienen.

Por su parte, Marcianeke reconoció que en el pasado atravesaron momentos complejos como pareja, pero aseguró que actualmente su relación es diferente. "Estamos grandes. Ya dejamos de lado el pasado oscuro que nos condena como relación, lo tóxico, y nos llevamos súper bien. Ya no somos tóxicos", afirmó.

El cantante también destacó la importancia de los cambios que han realizado para seguir juntos: "Demostramos con hechos que, cuando las personas se aman, están dispuestas a corregir las cosas".

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