Habrá "batalla de famosos" y Cónclave del Humor: Revisa la programación de Teletón 2026

23 oct. 2026 - 14:52 hrs.

La Teletón 2026 ya tiene definida la programación de sus 27 horas de amor, que se realizarán el viernes 6 y sábado 7 de noviembre. La cruzada solidaria reunirá a artistas nacionales e internacionales, humoristas, figuras de televisión y actividades para toda la familia.

La transmisión comenzará el viernes a las 22:00 horas y tendrá su gran cierre en el Estadio Nacional.

Revisa la programación de la Teletón 2026

La primera jornada partirá con una obertura inspirada en el Chile del futuro, el mensaje de Don Francisco y la presentación de Iaán Calderón, niño embajador de esta edición. En el escenario también estarán Pandora, la cantante española Luz Casal y el artista urbano SINAKA, junto con las primeras historias de usuarios y familias de la institución.

Durante la madrugada, la comedia tendrá un espacio con el "Cónclave del Humor", que reunirá a Melón y Melame, Los Atletas de la Risa, Claudio Moreno y Rodrigo Villegas, quien volverá a interpretar a uno de los Blondon Boys. También se realizarán "La batalla de los famosos" y un desfile de pijamas con distintas figuras del espectáculo.

La música tropical y ranchera se sumará al trasnoche con presentaciones de Karla Melo, Nina la que brilla, Carolina Molina, conocida como "La Rancherita", Grupo Disparo y Toly Fu.

Mañana y tarde de sábado

El sábado 7 de noviembre, la programación tendrá un bloque familiar con El Perro Chocolo, Los Picus y el youtuber argentino Alejo Igoa. Además, regresará el tradicional desayuno de Don Francisco, esta vez junto a una familia de Pudahuel.

Durante la tarde se presentará Luciano Pereyra y habrá competencias de karting entre comediantes y un cuadrangular de fútbol con figuras como Iván Zamorano y Claudio Bravo. En las últimas horas, desde el Teatro Teletón se presentarán Amigo de Artistas y La Combo Tortuga, junto con una sorpresa musical de Don Francisco.

¿Quiénes estarán en el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional?

El espectáculo final contará con artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres anunciados están Bacilos, Tito El Bambino, Leo Rey, Santaferia y Alanys Lagos.

También se presentará Pablito Pesadilla junto a Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Polimá WestCoast y Marcianeke. La programación contempla, además, a Los Picus, el ilusionista Jean Paul Olhaberry y el humorista Stefan Kramer.

Uno de los momentos musicales será la interpretación del himno de esta edición, "Súmate a lo que nos une", a cargo de Princesa Alba y SINAKA junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, bajo la dirección de Paolo Bortolameolli.

La transmisión también tendrá la participación de la Digitón, que reunirá a cerca de 40 creadores de contenido en plataformas digitales, y el Pulso Regional, con actividades y enlaces desde las 16 regiones del país.

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