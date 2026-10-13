Gira Teletón 2026 recorrerá Chile con shows gratuitos: Revisa dónde y cuándo serán los show

13 oct. 2026 - 12:55 hrs.

La Gira Teletón 2026 comienza este martes 13 de octubre en Arica, dando inicio a un recorrido que llevará espectáculos gratuitos a distintas ciudades de Chile para convocar a la ciudadanía a participar en la campaña solidaria del próximo 6 y 7 de noviembre.

La caravana contará con la participación de artistas nacionales, animadores e influencers, además del niño embajador de este año, Iaán Calderón. La programación contempla presentaciones en el norte y el sur del país, con una cartelera que incluye a Santaferia, SINAKA, Alanys Lagos, Noche de Brujas, Gino Mella y Zúmbale Primo, entre otros.

En total, la gira contempla 18 shows gratuitos y diversas paradas intermedias, con el objetivo de acercar la campaña a las comunidades e invitar a las personas a colaborar con la rehabilitación e inclusión de niños, niñas y jóvenes que se atienden en los institutos Teletón.

Gira Teletón 2026: Fechas y ciudades del recorrido

El recorrido comenzará en el extremo norte del país y avanzará por distintas localidades hasta llegar a Puerto Montt, donde finalizará la gira en su tramo sur.

Estas son las fechas y ciudades anunciadas para los espectáculos principales:

Gira Teletón en el norte

Martes 13 de octubre: Arica.

Miércoles 14 de octubre: Iquique.

Jueves 15 de octubre: Calama.

Viernes 16 de octubre: Antofagasta.

Sábado 17 de octubre: Vallenar.

Domingo 18 de octubre: La Serena.

Además, la caravana realizará paradas intermedias en las siguientes comunas:

Viernes 16 de octubre: Mejillones, al mediodía aproximadamente.

Sábado 17 de octubre: Caldera, al mediodía aproximadamente.

Gira Teletón en el sur

La segunda parte del recorrido se desarrollará entre el 27 y el 31 de octubre, con presentaciones en distintas ciudades de las zonas centro y sur.

Martes 27 de octubre: Talca.

Miércoles 28 de octubre: Los Ángeles.

Jueves 29 de octubre: Villarrica.

Viernes 30 de octubre: Osorno.

Sábado 31 de octubre: Puerto Montt, donde finalizará la gira.

En este tramo también se contemplan paradas intermedias en:

Martes 27 de octubre: Rancagua.

Miércoles 28 de octubre: Ránquil.

Jueves 29 de octubre: Perquenco.

Viernes 30 de octubre: La Unión.

Sábado 31 de octubre: Frutillar.

¿Qué artistas estarán en la Gira Teletón 2026?

La cartelera contempla a distintos exponentes de la música nacional, con propuestas que van desde la cumbia hasta el género urbano.

Entre los artistas que participarán durante el recorrido se encuentran Santaferia, SINAKA, Alanys Lagos, Gino Mella, Noche de Brujas, Leo Rey, Lucky Brown, Zúmbale Primo e Ignacio Ormazábal, además de otros invitados.

El espectáculo inaugural en Arica se realizará este martes 13 de octubre, desde las 18:00 horas, en el escenario Teletón ubicado en avenida Comandante San Martín.

La jornada contará con las presentaciones de Tributo Guerreras del K-Pop, Koke Núñez, AQROSS (ex Q_Are), Toly Fu, Amigo de Artistas, Alanys Lagos, SINAKA y Santaferia. La animación estará a cargo de Eduardo Fuentes.

La cruzada solidaria de la Teletón se realizará este 6 y 7 de noviembre y será transmitida a través de Mega y sus distintas plataformas, para que las personas puedan seguir la campaña y sumarse a esta iniciativa que busca apoyar la rehabilitación e inclusión de miles de niños, niñas y jóvenes en Chile.

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