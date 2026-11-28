Incendio afecta a cuatro viviendas en Ñuñoa: nueve compañías de Bomberos trabajan en la emergencia
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Un incendio afecta a cuatro viviendas en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana, emergencia que motivó la declaración de segunda alarma de bomberos debido al peligro de propagación.Ir a la siguiente nota
El siniestro se registra en el sector de calle Uno con Guillermo Mann, hasta donde llegaron nueve compañías de Bomberos para combatir las llamas y evitar que el fuego alcance otras propiedades.
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