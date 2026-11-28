28 nov. 2026 - 21:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio afecta a cuatro viviendas en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana, emergencia que motivó la declaración de segunda alarma de bomberos debido al peligro de propagación.

El siniestro se registra en el sector de calle Uno con Guillermo Mann, hasta donde llegaron nueve compañías de Bomberos para combatir las llamas y evitar que el fuego alcance otras propiedades.

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