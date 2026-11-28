28 nov. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo de aproximadamente $300 millones quedó al descubierto durante la madrugada de este sábado en una sucursal de ServiEstado, ubicada en calle Carrera, en La Calera.

El hecho ocurrió cerca de la 01:00 horas de este sábado. El comisario Robinson Núñez explicó cómo se produjo el ingreso a la sucursal: "Sujetos desconocidos, a través de forados realizados en una construcción colindante ingresaron a la sucursal".

Tras conocerse el delito, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó diligencias a equipos especializados de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Investigación de Robos de Concón realizan peritajes en el lugar, levantamiento de evidencia y empadronamiento en el sector céntrico de la comuna.

Las diligencias buscan establecer la dinámica del robo, determinar cómo se concretó el ingreso a la sucursal e identificar a los responsables de la sustracción del dinero.