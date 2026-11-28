Roban cerca de $300 millones desde sucursal de ServiEstado en La Calera: ingresaron mediante forados
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Un robo de aproximadamente $300 millones quedó al descubierto durante la madrugada de este sábado en una sucursal de ServiEstado, ubicada en calle Carrera, en La Calera.
El hecho ocurrió cerca de la 01:00 horas de este sábado. El comisario Robinson Núñez explicó cómo se produjo el ingreso a la sucursal: "Sujetos desconocidos, a través de forados realizados en una construcción colindante ingresaron a la sucursal".
Tras conocerse el delito, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó diligencias a equipos especializados de la Policía de Investigaciones (PDI).Ir a la siguiente nota
Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Investigación de Robos de Concón realizan peritajes en el lugar, levantamiento de evidencia y empadronamiento en el sector céntrico de la comuna.
Las diligencias buscan establecer la dinámica del robo, determinar cómo se concretó el ingreso a la sucursal e identificar a los responsables de la sustracción del dinero.
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