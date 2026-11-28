28 nov. 2026 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 28 de noviembre, a las 19:07 horas, se registró un sismo de magnitud 3.6 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 31 km al norte de Pozo Almonte en la región de Tarapacá, con una profundidad de 77 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor