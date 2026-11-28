28 nov. 2026 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

El 4° Juzgado Civil de Valparaíso responsabilizó al Estado por las fallas en el colector de aguas lluvias que incidieron en los socavones registrados en Reñaca Norte durante 2023. Por ello, condenó al Fisco a pagar $30.049.800 a un propietario del edificio Miramar Reñaca, quien debió abandonar su departamento luego de que fuera declarado inhabitable.

Según informó Radio Bío Bío, la resolución fue dictada el 24 de noviembre y acogió parcialmente la demanda presentada por el residente, quien había solicitado una indemnización cercana a los $247 millones por los perjuicios sufridos tras las emergencias registradas en agosto y septiembre de ese año.

Entre los antecedentes considerados por el tribunal estuvo la capacidad original del colector, diseñado para recibir aguas lluvias de una superficie de 45,2 hectáreas. Sin embargo, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) autorizó que otros cuatro sistemas descargaran en esa infraestructura, aumentando su área de captación a 161,3 hectáreas, sin que se acreditara una evaluación técnica suficiente sobre el impacto de esa sobrecarga.

La sentencia también cuestionó la falta de medidas preventivas de inspección y mantenimiento. En ese sentido, descartó que las precipitaciones de 2023 fueran un acontecimiento imprevisible que permitiera eximir de responsabilidad al Estado, al estimar que las deficiencias del sistema pudieron anticiparse.

Por su parte, el Fisco solicitó rechazar la demanda y atribuyó la emergencia a una combinación de factores, entre ellos las características del terreno, las lluvias y el desarrollo inmobiliario del sector. También expuso las inversiones realizadas para reponer la infraestructura dañada.

No obstante, el tribunal concluyó que existió falta de servicio por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

¿Cuánto deberá pagar el Estado?

En materia de indemnización, la jueza fijó $30 millones por concepto de daño moral y otros $49.800 por daño emergente, correspondientes a gastos de arriendo que no fueron cubiertos por el seguro del propietario. Así, el monto total asciende a $30.049.800, más reajustes e intereses una vez que la sentencia quede ejecutoriada.

La cifra quedó muy por debajo de los cerca de $247 millones solicitados originalmente. Si bien el afectado acreditó pagos por $7,65 millones en arriendo durante 17 meses, el tribunal consideró que la mayor parte de ese gasto ya había sido compensada por su póliza de seguro.

Sin embargo, la resolución todavía no está firme. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un recurso para impugnarla, por lo que la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá revisar el caso antes de que pueda concretarse el pago.