28 nov. 2026 - 08:44 hrs.

En horas de la madrugada de este sábado, el mundo del teatro se volvió a poner de luto al conocerse el fallecimiento del actor y dramaturgo Gustavo Meza a los 88 años, quien además fue el segundo esposo de Delfina Guzmán.

"Que su recuerdo sea máximo"

La información fue entregada en un primer momento por el Teatro ICTUS, quienes lamentaron la muerte de "otro gran artista", destacando que era un "Premio Nacional, gran conocedor del teatro chileno y fundador de una prestigiosa escuela de actuación".

"Su paso por ICTUS marcó a varias generaciones. Su dirección y estilo inconfundible quedan en nuestra memoria, en los recuerdos amorosos del trabajo en grupo y las anécdotas de las giras por Europa. Que su recuerdo sea máximo en sus estudiantes, amigos y familia", agregaron.

Finalmente, la institución envió "un abrazo apretado a sus hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo, que acaban de perder a su madre y a Elsa Poblete, su gran compañera de tantos años".

Juan Cristóbal y Gonzalo Meza Guzmán son también hijos de la actriz Delfina Guzmán, quien falleció el pasado martes a sus 98 años de edad.

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"Buenas noches, dulce príncipe"

Tras conocerse la muerte de su padre, ambos publicaron durante esta madrugada la misma historia en sus cuentas de Instagram, en donde despidieron a su progenitor citando al dramaturgo británico William Shakespeare.

"Buenas noches, dulce príncipe", escribieron citando a Hamlet para darle el último adiós a quien describieron como un "destacado director de teatro chileno, dramaturgo, maestro de generaciones y Premio Nacional de Artes".

Finalmente, los hijos de Meza informaron que su velorio se realizará a partir del mediodía de este sábado en el Teatro Nacional, mismo lugar donde fue velada Delfina Guzmán, y que a las 17:00 horas se realizará una ceremonia "con la presencia de todos sus amigos, alumnos, colegas y quienes quieran despedirlo".

Instagram @gonzalomezaguzman

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