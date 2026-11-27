27 nov. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Javiera Acevedo recordó el conflicto que marcó el quiebre de su amistad con Catalina Pulido, luego de involucrarse sentimentalmente con Felipe Erladsen, expareja de la actriz, quien aún tenía sentimientos por él cuando ocurrió el romance.

La historia volvió a ser abordada por Acevedo en su paso por Vértigo, donde fue consultada sobre cómo reaccionó Cata Pulido al enterarse de la relación.

"Hubo unos mails bastante feos", comentó. Cuando Tita Ureta le preguntó directamente si había sido amenazada, confirmó: "Sí, horrible".

El quiebre de la amistad: "Yo soy una señorita"

Al profundizar en el tema, Javiera explicó que optó por no confrontar a su examiga: "No, no dan para más. No quise darle más tema, porque... yo generalmente no reacciono mucho. Cuando leo algo violento no soy de enfrentar, me quedo callada, guardo la compostura, yo soy una señorita", relató.

El conflicto se originó luego de que Acevedo iniciara una relación con Felipe Erladsen, quien había mantenido un vínculo de 11 años con Catalina Pulido.

En 2025, Pulido recordó el episodio en el programa Sígueme, donde aseguró que la situación le había afectado tanto a ella como a sus hijos. En ese espacio, también se refirió a Acevedo: "Ella gozó mucho con mi sufrimiento. Le hizo mucho daño a mis hijos, porque yo viví con esa persona (Erladsen) y los niños le tenían mucho cariño".

Acevedo, por su parte, explicó por qué no recurriría a expresiones ofensivas contra Pulido: "La Cata tuvo una pérdida muy terrible, que fue la pérdida de un hijo, y yo jamás le voy a decir algo malo ni la voy a violentar, menos por un hombre que no vale la pena", concluyó.