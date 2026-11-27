27 nov. 2026 - 12:23 hrs.

Ignacio "Nacho" Gutiérrez enfrentó una pérdida que lo llevó a viajar hasta Constitución para acompañar a sus seres queridos.

El rostro de Canal 13 dio a conocer la situación mediante una historia de Instagram, donde contó que asistiría al funeral de Loreto Silva, una amiga muy cercana de su familia. También mostró parte del trayecto que realizaba junto a su hermano rumbo a la ciudad del sur.

"Venimos a un funeral de mi querida tía Loreto Silva, íntima amiga de mi mamá, o hermana de mi mamá", contó en el registro.

El mensaje que dedicó a Loreto Silva

La despedida lo obligó a ausentarse de la edición de este jueves de Alfombra Roja, espacio en el que fue cubierto por Mario Velasco, quien asumió temporalmente la conducción junto a Millaray Viera. La animadora aprovechó la instancia para dedicarle unas palabras: "No estoy con Nachito porque está en Consti acompañando a su madre en un momento difícil", explicó.

Por su parte, Gutiérrez compartió que decidió trasladarse para estar junto a su familia en la despedida: "Yo y todos le vamos a tener un cariño enorme siempre, pero era necesario estar acá acompañando a la familia y también a mis papás", expresó.

En el mismo registro, comentó que esperaba regresar a Santiago durante la noche junto a sus padres, además de destacar el cariño que siente por Constitución.

Posteriormente, el periodista compartió una fotografía familiar en la que volvió a dedicar unas palabras a la fallecida: "Una mujer extraordinaria, querida Loreto, gracias por tanto. Un honor que fueras parte de nuestras vidas. Estarás súper bien recibida arriba", escribió.

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