27 nov. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra Apple Inc. ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando a la compañía de abusar de su posición dominante en los mercados de distribución de aplicaciones y de bienes digitales de pago dentro de estas en dispositivos con sistema operativo iOS.

De acuerdo con la FNE, Apple tiene una "posición monopólica", con el 100% de participación en ambos mercados a nivel nacional. Entre las conductas cuestionadas está impedir que los usuarios descarguen aplicaciones o tiendas alternativas a través de navegadores web, obligando tanto a desarrolladores como a consumidores a utilizar exclusivamente la App Store.

Según el organismo, las prácticas se mantienen al menos desde 2019. Por ello, solicitó una multa de 92.378 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a más de US$ 80 millones, además de medidas para eliminar las restricciones denunciadas.

Las restricciones que cuestiona la FNE

El organismo fiscalizador también apuntó al sistema de pagos de Apple. Según el requerimiento, la empresa obliga a los desarrolladores a utilizar su mecanismo de facturación, conocido como In-App Purchase (IAP), para comercializar, por ejemplo, suscripciones a servicios de streaming, libros electrónicos y artículos virtuales de videojuegos. Este sistema contempla tarifas de entre un 15% y un 30%.

A esto se suma la denominada regla anti-steering, que impide informar dentro de las aplicaciones sobre otros métodos de pago, precios más bajos o promociones fuera de ellas. También restringe la incorporación de enlaces o botones que permitan dirigir a los usuarios hacia esas alternativas.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, afirmó que "no es tolerable que las empresas abusen del poder que tienen en un mercado para cerrarlo, aplicando cláusulas abusivas a los consumidores y a otros actores".

Entre las medidas solicitadas al TDLC se encuentran permitir la descarga de aplicaciones y tiendas de terceros en dispositivos iOS, habilitar sistemas de facturación alternativos y eliminar las restricciones para que los desarrolladores puedan informar sobre otros medios de pago y dirigir a sus usuarios hacia ellos.