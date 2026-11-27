27 nov. 2026 - 11:55 hrs.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este viernes al excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer a cinco años y un día de presidio efectivo por lavado de activos en el caso gastos reservados que indaga la justicia militar. El tribunal rechazó la pena sustitutiva, le impuso una multa de 200 UTM, pagadera en 12 cuotas, y ordenó el comiso de $166 millones obtenidos por el arriendo de un departamento en Las Condes.

La propiedad está en calle Cerro Colorado. Izurieta la compró en 2008, cuando todavía dirigía el Ejército. Tras dejar el mando, comenzó a recibir mesadas en efectivo con cargo a los gastos reservados de la institución. Los jueces establecieron que utilizó parte de esos fondos para pagar dividendos del crédito hipotecario del departamento, que mantuvo arrendado durante casi 15 años.

La sentencia se conoció 24 días después de que el tribunal declarara culpable al general en retiro por unanimidad. El juicio se extendió por 33 jornadas, entre el 7 de septiembre y el 3 de noviembre. La Fiscalía Regional de Los Lagos había pedido 8 años de presidio, una multa de 500 UTM y el comiso tanto del inmueble como de las ganancias que generó. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) intervino como querellante.

Las mesadas que salían de la Comandancia en Jefe

Izurieta encabezó el Ejército entre marzo de 2006 y marzo de 2010. Según la acusación, un mes después de dejar el cargo empezó a recibir pagos bajo el concepto de “Apoyo a excomandantes en jefe”. Las entregas se hicieron durante los mandos de Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, en sobres cerrados, por mano y sin registro contable.

Los montos partieron en $400 mil mensuales y, según la prueba rendida en el juicio, el esquema llegó a contemplar entregas de hasta $1 millón. Para Izurieta, la Fiscalía calculó que el total recibido entre abril de 2010 y comienzos de 2018 fluctuó entre $61,2 millones y $78 millones. Durante parte de ese período, el general en retiro se desempeñó como subsecretario de Defensa y, posteriormente, como profesor militar.

Izurieta reconoció haber recibido dinero de los gastos reservados. En el juicio sostuvo que lo utilizó para financiar su seguridad, incluidos gastos de escolta, alimentación y traslados. El tribunal descartó esa explicación tras establecer que el personal y los medios asignados a su protección ya eran financiados con recursos fiscales.

Para los jueces, el desvío de gastos reservados a pagos para uso personal de los excomandantes configuró la malversación de caudales públicos que sirvió de base para el lavado. El tribunal concluyó que Izurieta conocía la procedencia ilícita de los fondos cuando los utilizó. Los hechos relativos a la malversación se tramitan en la justicia militar.

Del efectivo al crédito hipotecario

El departamento había costado 7.600 UF. Izurieta pagó 5.600 UF al contado y financió las 2.000 UF restantes con un crédito hipotecario. Al revisar los registros bancarios, la Fiscalía identificó 78 dividendos pagados en efectivo por caja. De ellos, 54 fueron abonados entre abril de 2010 y septiembre de 2015, por casi $22 millones, en un período que coincidió con las entregas de dinero de la Comandancia en Jefe.

El tribunal dio por acreditado que los recursos de origen ilícito se utilizaron en el pago del hipotecario. El departamento se arrendaba por un canon de entre 34 y 36 UF mensuales. En su acusación, la Fiscalía cifró en $166.228.700 los ingresos por arriendo entre abril de 2010 y enero de 2025. Esas rentas son las que dieron lugar al comiso ordenado este viernes.

Las rectificaciones ante el SII y la donación a su hija

En abril de 2019, cuando ya se habían publicado antecedentes de la investigación sobre las mesadas, Izurieta rectificó seis declaraciones de renta, correspondientes a los años tributarios 2013 a 2018. Incorporó los ingresos y pagó los impuestos correspondientes, sin identificar los gastos reservados como fuente de esos fondos, según la acusación. El excomandante declaró que un funcionario del Servicio de Impuestos Internos lo había contactado. El tribunal concluyó, a partir del testimonio de una funcionaria del SII, que la rectificación se inició por decisión del propio contribuyente.

En 2021, Izurieta donó cuatro inmuebles a una de sus hijas, entre ellos el departamento de Cerro Colorado. En diciembre de ese año, ella le otorgó un poder de duración indefinida para administrarlo, arrendarlo y cobrar las rentas. La defensa atribuyó la donación a razones de salud. Los jueces consideraron que el traspaso del departamento fue nominal, porque el excomandante mantuvo su administración y siguió beneficiándose de los arriendos.

Desde marzo de 2022, parte de esas rentas se depositó en la cuenta bancaria de su cónyuge. El tribunal estableció que esa cuenta recibió más de $43 millones por el arriendo hasta enero de 2025 y que desde ella también se hicieron transferencias a la cuenta personal de Izurieta. El general en retiro explicó que había usado la cuenta de su esposa porque la suya estaba embargada. Los jueces estimaron que esa versión era incompatible con el hecho de que los fondos terminaran de vuelta en la cuenta que, según él, estaba sujeta al embargo.

El tribunal examinó en conjunto el pago de los dividendos, las rectificaciones tributarias, la donación y el circuito de los arriendos. La conclusión fue que Izurieta usó dinero de los gastos reservados, conociendo su origen, para financiar parte de una inversión inmobiliaria y recurrió luego a distintas operaciones para ocultar la procedencia de los fondos y mantener el control de las rentas.

Destinos dispares

Juan Miguel Fuente-Alba, quien sucedió a Izurieta al mando del Ejército en 2010, también enfrentó un juicio por lavado de activos vinculado al uso de gastos reservados. En 2024, el mismo Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo absolvió junto a su esposa, Anita María Pinochet, al estimar que la prueba era insuficiente para acreditar las maniobras de lavado. En febrero de 2026, la Corte Suprema dejó firme esa absolución al rechazar los recursos de nulidad de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado.

Con todo, ambos están procesados por la justicia militar en la arista de gastos reservados, el delito base por el cual fueron llevados ante la justicia ordinaria por lavado de dinero.