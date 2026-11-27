27 nov. 2026 - 08:12 hrs.

¿Qué pasó?

Viajar dentro de Chile o al extranjero tendrá precios rebajados durante los próximos días. LATAM anunció una descuentos en el marco de este Black Friday, con ofertas en pasajes a más de 80 destinos y descuentos que alcanzan el 63%.

La campaña comenzó este jueves 26 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30 de noviembre, a las 23:59 horas. Las promociones serán válidas para viajes entre el 15 de diciembre de 2026 y el 15 de junio de 2027.

Descuentos de hasta 63%

Los descuentos llegarán hasta el 63% en vuelos nacionales y al 56% en internacionales, para destinos seleccionados. Estos últimos podrán comprarse con dinero o mediante el canje de Millas LATAM Pass.

Además, las compras realizadas a través del sitio web latam.com y la aplicación de LATAM Airlines no tendrán cargo por servicio.

¿Qué destinos tendrán pasajes en oferta?

En Chile, las promociones incluirán vuelos desde Santiago hacia Calama, Antofagasta, Iquique, Concepción, Puerto Montt e Isla de Pascua (Rapa Nui).

También habrá descuentos en las rutas que conectan Concepción con Calama y Antofagasta, además de Puerto Montt con Punta Arenas.

Para quienes busquen viajar fuera del país, la lista contempla destinos como Miami, Nueva York, Sídney, Auckland, Bogotá, Cartagena, Florianópolis, Río de Janeiro, Punta Cana y San José de Costa Rica.

Por otra parte, los clientes Santander LATAM Pass podrán acceder a la devolución de Millas LATAM Pass (Milesback) al canjear pasajes nacionales e internacionales.

Descuentos en paquetes turísticos y hoteles

Las ofertas también incluirán paquetes turísticos hacia destinos del Caribe, Norteamérica, Latinoamérica y Chile, con descuentos de hasta 50%.

Quienes contraten estos servicios podrán acumular tres Millas LATAM Pass y seis Puntos Calificables por cada dólar gastado. También será posible canjear paquetes con millas y obtener hasta 50% de descuento.

En cuanto a los alojamientos, habrá descuentos de hasta 40% y una acumulación especial de cinco Millas LATAM Pass y seis Puntos Calificables por dólar gastado, mediante la alianza de LATAM con Booking.

Los clientes también podrán acceder a descuentos de hasta 70% en hoteles al combinar millas y dinero, además de mantener los beneficios Genius. Entre las opciones disponibles habrá alojamientos con cancelación gratuita y sin pago por adelantado.

Otras ofertas del Black Friday LATAM

La campaña contempla, además, promociones en servicios que pueden complementar la planificación de un viaje:

Asistencia en viajes: hasta 50% de descuento, cobertura médica de hasta US$3 millones y acumulación de tres Millas LATAM Pass y seis Puntos Calificables por dólar gastado.

Arriendo de autos: hasta 20% de descuento y posibilidad de reservar ahora y pagar después. También permite acumular tres Millas LATAM Pass y seis Puntos Calificables por dólar gastado.

eSIM: 10% de descuento con el código LATAM10, además de tres Millas LATAM Pass y seis Puntos Calificables por dólar gastado.

Actividades y arriendo de vehículos: descuentos de hasta 80% mediante las opciones de canje disponibles.

A estas promociones se suman descuentos de hasta 47% en hotelería a través de agentes de viaje online y oficinas de LATAM. También habrá beneficios para grupos de al menos cuatro personas y ofertas especiales para destinos del Caribe y Brasil.

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