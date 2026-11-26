26 nov. 2026 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast dio a conocer desde el Palacio de La Moneda los alcances de la Sala Cuna Universal, iniciativa que fue despachada a ley el miércoles por el Congreso Nacional.

La reforma modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, vigente durante 109 años, y desvincula el acceso al cuidado infantil tanto de la dotación femenina de cada empresa como del sexo del trabajador.

En concreto, elimina el requisito de contar con al menos 20 trabajadoras para acceder al beneficio, ampliando la cobertura a madres, padres y trabajadores independientes.

"Este es un día histórico"

"Quiero darle las gracias al Congreso Nacional, porque más allá de nuestras legítimas diferencias, aquí primó el bienestar de Chile entero, que lo formamos todos", señaló el Mandatario en un punto de prensa.

"También quiero agradecerle a cada educadora de párvulo, a cada asistente de la educación, porque soy testigo del enorme trabajo que realizan en cada una de las salas cunas y jardines infantiles", agregó.

El jefe de Estado manifestó que ayudar a las personas vulnerables y, en especial, a los niños es lo que hace "que uno esté en un cargo como este y siga adelante más allá de las dificultades".

"Este es un día histórico. Son 109 años. Podemos decir que va a haber un cambio, un antes y un después", añadió la autoridad.

"Hoy va a haber más oportunidades, va a quedar un poquito más abajo el temor. Chile tiene una gran preocupación por la tasa de natalidad, pero ¿cómo le vamos a pedir a los jóvenes que se arriesguen si hay incertidumbre?", expresó.

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