25 nov. 2026 - 23:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un capítulo de más de siete décadas de la industria azucarera chilena llegó a su fin. Empresas Iansa anunció el término definitivo de la producción de azúcar de remolacha, actividad que dio origen a la compañía en 1953 y que tuvo un papel importante en el desarrollo agrícola e industrial de la zona centro sur del país.

La determinación fue adoptada este miércoles por el directorio de la empresa y comunicada mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el documento, firmado por el gerente general de Iansa, Pablo Montesinos, la compañía informó que el cierre de esta actividad implicará reconocer un deterioro de US$28,6 millones en infraestructura, equipos, repuestos y otros activos asociados a la producción de azúcar de remolacha.

A ese monto se suman ajustes por US$9,8 millones correspondientes a terrenos, equipos y repuestos que se encuentran en proceso de venta. También se considera un deterioro de US$8,2 millones en activos por impuestos diferidos, debido a un cambio en el régimen tributario aplicable a la compañía.

Al considerar los efectos tributarios de estas operaciones, Iansa precisó que “el impacto final en resultados después de impuestos es negativo en US$ 37,8 millones”.

Iansa había anunciado la suspensión de la producción para 2026-2027

La decisión definitiva se conoce casi siete meses después de que la empresa comunicara que no contrataría remolacha para producir azúcar durante la temporada agrícola 2026-2027.

En ese momento, Iansa había informado que utilizaría la capacidad productiva de su planta ubicada en San Carlos, en la región de Ñuble, para procesar azúcar cruda.

Entre los argumentos que entregó la compañía para adoptar esa medida estaban los bajos precios internacionales del azúcar, asociados a una mayor producción mundial, y las presiones de costos que enfrentaba su cadena productiva.

Aunque inicialmente se trataba de una decisión limitada a una temporada agrícola, el anuncio generó preocupación entre los productores nacionales y las autoridades, especialmente en las regiones del Maule y Ñuble.

De esta manera, lo que había sido presentado como una medida para una sola temporada agrícola terminó convirtiéndose en el cierre definitivo de la producción de azúcar de remolacha, actividad que acompañó a Empresas Iansa desde su fundación en 1953.