25 nov. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una riña registrada en la vía pública terminó con una persona fallecida y otras dos heridas por arma blanca en la intersección de Curaco de Vélez con Santa Rosa, en el sector de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto.

De acuerdo con la información preliminar de Carabineros, la violenta pelea terminó con tres personas lesionadas.

Los involucrados fueron trasladados hasta el SAPU Bajos de Mena, donde se confirmó el fallecimiento de uno de los involucrados, mientras que los otros dos quedaron con lesiones.

El procedimiento generó preocupación entre los vecinos y familiares de las víctimas, varios de los cuales llegaron hasta las afueras del recinto asistencial.

Dos detenidos por el hecho

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, tras recibir denuncias anónimas, personal policial logró detener a dos personas en el marco del procedimiento.

Uno de ellos sería el presunto autor del homicidio, aunque su participación deberá ser establecida mediante las diligencias investigativas.

Asimismo, preliminarmente se informó que el fiscal de turno instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), unidad que deberá esclarecer las circunstancias en que se produjo la riña y determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.