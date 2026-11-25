25 nov. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI permitió identificar cinco bandas dedicadas a ingresar droga a la cárcel de Chillán mediante pelotas lanzadas desde el exterior.

La indagatoria comenzó en abril y puso el foco en un venezolano llamado William, quien tenía una particular ventaja sobre otros lanzadores: había jugado durante años en ligas amateurs de béisbol de su país.

De acuerdo a LUN, su experiencia deportiva le permitió perfeccionar los lanzamientos y cobrar más que sus competidores. Según el subcomisario Jonathan Silva, jefe de la Briant, "él cobraba 100 mil pesos por lanzamiento, porque fallaba menos".

Una tarea difícil

La tarea no era sencilla. La droga debía caer sobre el techo del Módulo de los Condenados, una superficie estrecha ubicada en un edificio de cuatro pisos. Cualquier error podía significar perder la mercancía.

Además, los lanzamientos tenían que superar altas panderetas y rejas con alambres de púas desde calle Gamero. Una vez que las pelotas llegaban al techo, los internos utilizaban un sistema para recuperarlas.

El comisario David Hidalgo explicó que los reclusos empleaban un palo largo con un celular en su extremo, conectado mediante videollamada a otro dispositivo. Así podían observar dónde había caído la pelota y recogerla con una especie de araña metálica.

"Lanzaba su propia droga"

El negocio tenía ganancias importantes. De acuerdo con Silva, la droga podía costar dentro del recinto penitenciario hasta cinco veces más que en el exterior: una dosis de marihuana que afuera valía $2.000 podía venderse en $10.000 al interior.

Los lanzadores recibían habitualmente $80 mil por cada pelota. Sin embargo, William, de 30 años, cobraba un poco más y además había ampliado el "negocio", pues también se encargaba de proveer la droga. "Es decir, lanzaba su propia droga", describe la investigación, según consignó el medio.

Con las pruebas reunidas, la PDI y Gendarmería concretaron la denominada Operación Pitcher. Se allanaron siete módulos de la cárcel y 22 domicilios, incluida la vivienda del venezolano.

En el lugar encontraron marihuana, ketamina, cocaína, pasta base y clonazepam ocultos en envoltorios con forma de pelota. Pese al operativo, William no fue encontrado y permanece prófugo.