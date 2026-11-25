25 nov. 2026 - 02:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo durante la tarde de este martes en la comuna de Tirúa, región del Biobío, a un integrante de la organización radical Weichan Auka Mapu (WAM), quien se encontraba prófugo de la justicia por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Carahue en mayo de 2022.

El crimen afectó a Manuel Huenupil Antileo y ocurrió el 5 de mayo de 2022, en las inmediaciones del predio forestal La Suerte, en el contexto de una reivindicación territorial y extracción de madera.

Según los antecedentes investigativos, integrantes de la WAM habrían llegado armados al lugar y atacado a miembros de la comunidad de la víctima.

Investigación suma 14 detenidos

La captura se concretó en el sector Tranicura, tras un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial que permitió establecer la ubicación del imputado, quien habría transitado entre las provincias de Cautín y Arauco para evadir a la justicia.

El procedimiento contó con apoyo del personal de la Jefatura Nacional de Defensa Nacional del Ejército y se desarrolló sin incidentes.

El jefe de la Prefectura Macrozona Sur de la PDI, subprefecto Mauricio Angulo Mansilla, destacó el trabajo investigativo y señaló:

“Esta detención es el resultado de un trabajo investigativo especializado, sostenido en el tiempo, que combina análisis criminal e inteligencia policial para ubicar y detener a personas que intentan evadir la acción de la justicia. Como institución, mantenemos nuestro compromiso con el esclarecimiento de delitos de alta complejidad y con el trabajo coordinado con el Ministerio Público, para que quienes tienen responsabilidad en hechos de esta gravedad enfrenten a los tribunales”.

Con esta captura, la investigación suma 14 detenidos. Cinco personas ya fueron condenadas a 16 años de presidio, mientras que otros cuatro imputados fueron formalizados.

Dos de ellos fueron detenidos posteriormente y los restantes ya estaban en prisión preventiva por otras causas. Para estos últimos se fijó una audiencia de juicio oral para diciembre.

Finalmente, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Carahue durante este miércoles para su control de detención y formalización.