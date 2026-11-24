24 nov. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, que estaría vinculada al secuestro y homicidio de cuatro ciudadanos colombianos en la región de Valparaíso.

El procedimiento fue resultado de una investigación de más de un año, desarrollada por la Brigada de Homicidios de Valparaíso en coordinación con el Ministerio Público.

La investigación

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, las diligencias permitieron detener a cuatro personas relacionadas con la agrupación delictual, cuya presunta participación se estableció en el marco de la investigación por la desaparición de los ciudadanos colombianos, ocurrida durante 2025.

El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la región de Valparaíso, José Uribe, explicó que la indagatoria permitió establecer que las víctimas fueron secuestradas y asesinadas en distintos procedimientos.

"Estamos dando cuenta de un procedimiento en el marco de una investigación de más de un año, conjuntamente con la Brigada de Homicidios de la Región de Valparaíso, que da cuenta del secuestro y homicidio de tres personas adultas y un adolescente, todos de nacionalidad colombiana", señaló.

¿Qué se informó del secuestro de los ciudadanos colombianos?

Según detalló el persecutor, dos de las víctimas —un adolescente y una mujer— fueron secuestradas en Casablanca y posteriormente trasladadas hasta Santiago, para finalmente ser asesinadas en la comuna de Cabildo.

"El adolescente y una mujer, ambos de nacionalidad colombiana, fueron secuestrados en la comuna de Casablanca. Después fueron llevados a Santiago y finalmente fueron asesinados en la comuna de Cabildo", indicó Uribe.

En tanto, los otros dos ciudadanos colombianos, ambos adultos, habrían sido secuestrados y asesinados en una plantación de cannabis ubicada en Petorca. "Los dos adultos masculinos colombianos, que se encontraban en una plantación de cannabis en Petorca, fueron secuestrados y asesinados en el mismo lugar y enterrados en dicho lugar", sostuvo el fiscal.

Durante las diligencias, los detectives encontraron restos humanos en los sectores de Pedernal, en Petorca, y Alicahue, en Cabildo. Según informó la PDI, en esos lugares fueron hallados dos cuerpos y osamentas que podrían corresponder a otras dos personas. El Servicio Médico Legal (SML) desarrolla pericias para establecer científicamente sus identidades.

Sobre este punto, Uribe precisó que todavía no existe una identificación definitiva de todos los restos encontrados. "Los cuerpos se encuentran en estudio para establecer fehacientemente su identidad, pero podemos establecer que al menos son tres de las cuatro personas que se han encontrado. Quizás sean cuatro, pero eso lo van a determinar las pericias forenses", explicó.

Cuatro detenidos por el caso

Respecto de la situación judicial de los involucrados, el fiscal confirmó que hay cuatro personas detenidas por estos hechos. Dos de ellas ya se encuentran en prisión preventiva, mientras que los otros imputados deberán enfrentar nuevas formalizaciones.

"Tenemos a cuatro personas detenidas, ya dos se encuentran en prisión preventiva. Un tercero va a ser formalizado ante el Tribunal de Garantía de Casablanca, y un cuarto sujeto se encuentra en prisión preventiva por otro caso y va a ser formalizado por estos hechos la próxima semana", detalló.

Finalmente, el persecutor adelantó que los imputados serán formalizados por delitos vinculados tanto al tráfico de drogas como a los crímenes investigados.

"A estas personas se les va a formalizar por los siguientes delitos: asociación para traficar drogas, tráfico de drogas, tres secuestros calificados con homicidio y una sustracción de menores con homicidio", afirmó.

De acuerdo con el fiscal, los delitos investigados contemplan penas que podrían alcanzar, al menos, el presidio perpetuo calificado.

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