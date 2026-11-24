24 nov. 2026 - 16:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo desarrollado por personal de la Sección OS-9 de Carabineros de Tarapacá permitió la detención de cinco personas vinculadas a una investigación por un ataque armado contra funcionarios policiales en la comuna de Pozo Almonte.

El procedimiento se concretó tras una investigación coordinada con el Ministerio Público y que contó con el apoyo de personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

Las diligencias se enmarcan en una causa por los delitos de homicidio frustrado a carabinero de servicio, robo con retención de víctimas, disparos injustificados, tráfico de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas.

¿Cómo ocurrió el ataque armado contra Carabineros?

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, los hechos se remontan al 2 de junio de 2026, cuando funcionarios de la Segunda Comisaría de Pozo Almonte intentaron fiscalizar una camioneta.

En ese contexto, el acompañante del conductor habría efectuado ocho disparos contra el vehículo policial. Los funcionarios repelieron el ataque y, pese a la gravedad de la situación, ninguno resultó lesionado.

A partir de ese episodio se inició un proceso investigativo que incluyó labores de inteligencia policial, análisis criminal y levantamiento de evidencia criminalística, permitiendo identificar y ubicar a los presuntos involucrados.

Allanamientos en Alto Hospicio, Iquique y cárcel de Arica

Como parte de las diligencias, personal policial ejecutó seis allanamientos: cuatro en la comuna de Alto Hospicio y dos en Iquique. Además, se realizó un procedimiento al interior de una celda del recinto penitenciario de Arica.

Los operativos terminaron con cinco personas detenidas: tres hombres chilenos, de 32, 33 y 36 años, y dos mujeres de nacionalidad boliviana.

Durante los procedimientos también se incautaron tres vehículos, cinco teléfonos celulares desde domicilios y otro aparato al interior de la celda intervenida.

Entre las especies y sustancias decomisadas se encuentran:

923 gramos de clorhidrato de cocaína.

18 gramos de ketamina dosificada.

Más de un millón y medio de pesos en efectivo.

200 dólares.

Un chaleco antibalas.

Un cargador de pistola.

Cuatro cartuchos calibre 9 milímetros.

El general Adrián Andrades, jefe de Zona Tarapacá, destacó que el resultado corresponde a un trabajo investigativo prolongado y coordinado con el Ministerio Público. Además, relevó que las diligencias permitieron afectar el patrimonio de quienes estarían vinculados a los hechos investigados.

Los antecedentes de la investigación y los resultados del operativo fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que continuará con las actuaciones correspondientes y la formalización de los detenidos ante el Tribunal de Garantía.