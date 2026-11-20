20 nov. 2026 - 06:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 53 años, conocido como «El Tasmania», fue detenido por Carabineros de la 50º Comisaría de San Joaquín durante esta madruga, luego de ser sorprendido en plena vía pública transportando droga, un arma de fuego y una caja fuerte con más de 500 mil pesos en efectivo, además de una pesa para comercializar la droga incautada.

El detenido, de 53 años de edad, es de nacionalidad chilena y tiene antecedentes por otros ilícitos, entre ellos tres aprehensiones por infracción a la Ley 20.000 de Drogas, específicamente por microtráfico.

Autoridades destacan el trabajo preventivo en la comuna

Para el mayor Óscar Llantén de San Joaquín, el trabajo de los carabineros "ha permitido detener a este infractor de ley, gracias a una permanente focalización de los servicios preventivos desplegados en la comuna".

Los antecedentes del hecho fueron entregados oportunamente al Ministerio Público para la posterior formalización del sujeto.

Llantén explicó que en San Joaquín existe un trabajo permanente entre Carabineros, el Municipio y la comunidad para enfrentar este tipo de situaciones, "permitiendo desarrollar cursos de acción, con una mejora continua, y que nos permiten detener y poner a disposición de los tribunales a quienes cometen este y otra clase de delitos".

Incautaciones en la zona

Respecto de la labor operativa en la comuna, Carabineros ha incautado este año un 56% más de armas de fuego. Junto con esto, se ha incrementado en un 38% la incautación de armas blancas, y en un 308% más las municiones, en el mismo periodo consignado.

En tanto, ha aumentado la cantidad de drogas incautadas en la comuna, donde existe un alza de 47%, comparativamente con igual período 2025. Sólo en clorhidrato de cocaína la cifra aumentó a un 121%, y en pasta base a 92%, respectivamente, según informa Carabineros.