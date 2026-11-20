20 nov. 2026 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

El caudal que atraviesa la capital cumple 16 años con sus aguas limpias. En el marco del Día Mundial del Saneamiento, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, participó en la conmemoración de los 16 años del saneamiento del río Mapocho, organizada por Aguas Andinas.

Hace 16 años, el proyecto Mapocho Urbano Limpio, desarrollado por la compañía, puso fin a décadas de contaminación provocada por las descargas de aguas servidas. Esto permitió recuperar la calidad de sus aguas y favoreció el regreso de diversas especies nativas a sus riberas.

La transformación también abrió nuevas oportunidades para el desarrollo de espacios públicos, áreas verdes y proyectos urbanos, sociales y deportivos que hoy forman parte de la vida cotidiana de miles de personas.

El plan "Mapocho Urbano Limpio"

El río, de 110 km de longitud, recibió por décadas el 97% de los residuos de Santiago. Según recogió AFP, era descrito como una cloaca a cielo abierto; nadie se detenía a mirar sus aguas marrones producto de residuos mineros y quienes lo cruzaban se tapaban la nariz.

¿Cómo es que hoy los habitantes y quienes visitan Santiago pueden disfrutar del río? Todo se debe gracias al plan Mapocho Urbano Limpio, que se completó en 2010.

Este innovador proceso de saneamiento y descontaminació fue una obra público-privada que implicó la construcción de un túnel de 28 kilómetros para canalizar las aguas servidas a plantas de tratamiento llamadas "biofactorías", como la ubicada en La Farfana, Maipú.

El agua ya tratada se devuelve al cauce y sirve para regar cultivos sin peligro de que generen tifus o hepatitis, enfermedades frecuentes cuando se hacía con aguas servidas, según consignó AFP. Por este modelo de economía circular y cero residuos, la ONU premió a Aguas Andinas en la cumbre climática COP-24 en Polonia en 2018.