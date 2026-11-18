18 nov. 2026 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un video grabado dentro de un bus RED generó molestia en redes sociales, luego que se mostrara a una pasajera con su perro en brazos, mientras el conductor le pide que abandone la máquina.

El episodio ocurrió la tarde del lunes pasado en un bus del recorrido 201, que conecta Independencia con el sector de Gran Avenida.

Según el registro, el animal permanecía tranquilo y no generaba inconvenientes para los demás pasajeros. Pese a ello, el chofer detuvo el vehículo y abrió las puertas para exigir que la mujer descendiera.

La situación provocó molestia entre varios de los que viajaban en la micro, los que le pidieron al conductor que continuara su recorrido.

"El viejo está funando a la niña porque entró con un perrito. (...) El loco anda puro haciéndole show. Llamando a los pac... y retrasando el viaje, negando la subida a la niña. Ahí está el perrito, piolita", se escucha.

¿Puede una persona viajar con su mascota en los buses RED?

El seremi de Transportes de la Región Metropolitana, Gonzalo Cuevas, explicó que la ley de tránsito prohíbe el ingreso "de animales o bultos que molesten a los demás pasajeros o impidan la circulación dentro del bus".

Sin embargo, la normativa contempla una excepción: "Las personas con discapacidad pueden subir a los buses con animales de asistencia", declaró la autoridad.

El abogado Marco Medina, director de la carrera de Derecho de la Universidad de Las Américas, planteó que la legislación no establece que una persona deba ser retirada del transporte únicamente por llevar a su mascota.

"Por el contrario, en este caso, se ve que la persona lleva controlada su mascota en los brazos", acotó el profesional.

"¿Qué es lo que se prohíbe? Algún elemento que pueda impedir o molestar a los demás pasajeros, lo que en este caso no se da. Es decir, la persona perfectamente pudo no ser retirada del transporte", concluyó.

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