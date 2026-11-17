17 nov. 2026 - 19:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un cité ubicado en la comuna de Santiago, en el barrio Yungay, que está siendo periciado por las autoridades tras el hallazgo de restos de tres cuerpos, ha sido bautizado como la "casa del terror".

Se reveló que el inmueble pertenece al economista y exrector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, pero que recientemente estaba siendo ocupado por una banda extranjera.

Se trata de presuntos integrantes de la banda conocida como Los Bulnes, un grupo de ciudadanos peruanos que se desprende de la organización criminal internacional "Los Pulpos" y que se dedica a la extorsión, secuestro y sicariato.

¿Qué dijo la PDI sobre la "casa del terror"?

Según las investigaciones, al interior de la propiedad se habrían cometido crímenes contra presuntos disidentes de la agrupación y personas que mantenían deudas por la compraventa de drogas.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, explicó que "ese inmueble meses atrás, estuvo bajo control de una organización criminal y, producto de ese control, tienen que haber ocurrido distintos delitos que, en este caso, llevan a estas personas ahí nomás de manera ilegal en este lugar luego de haber dado muerte a estas personas".

Los restos humanos siguen siendo analizados por el Servicio Médico Legal (SML) para establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias de sus muertes, mientras que, preliminarmente, los restos pertenecerían a cinco cuerpos y no solamente a tres.

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