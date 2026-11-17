17 nov. 2026 - 19:15 hrs.

Los fanáticos del rock tienen una fecha para marcar en el calendario. Faith No More confirmó su regreso a Chile y no llegará con las manos vacías: compartirá escenario con otras dos agrupaciones de peso, Alice in Chains y Mastodon.

¿Cuándo será el concierto en Chile?

El encuentro está programado para el 4 de noviembre de 2027 en el Parque Cerrillos, en Santiago. Será una nueva oportunidad para ver en vivo a la banda liderada por Mike Patton, que no se presenta en el país desde 2015.

La gira, bautizada como "Faith No More South America Tour", también contempla presentaciones en Brasil y Argentina. El recorrido comenzará el 28 de octubre en São Paulo, continuará el 31 en Curitiba y terminará el 7 de noviembre en Buenos Aires.

Otro detalle que entusiasma a sus seguidores es el regreso de Trey Spruance a la guitarra. El músico volverá a reunirse con Mike Patton, Billy Gould, Mike Bordin y Roddy Bottum.

Alice in Chains y Mastodon

Pero la noche no estará reservada únicamente para los seguidores de Faith No More. Alice in Chains, referente del grunge de Seattle, también será parte del espectáculo, con clásicos asociados a discos como "Dirt" y "Jar of Flies".

A ellos se sumará Mastodon, agrupación estadounidense que ha construido una identidad dentro del metal progresivo y que obtuvo un Grammy en 2018 por su canción "Sultan’s Curse".

Venta de entradas

Para quienes quieran asistir, la preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile comenzará el 23 de noviembre a las 13:00 horas.

La venta general, en tanto, partirá el 25 de noviembre a la misma hora, a través de PuntoTicket.

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