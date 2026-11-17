¿Qué pasó?

La Selección Chilena salta a la cancha este martes para enfrentar a Colombia en el Estadio Monumental, en el segundo partido amistoso que topará a ambas escuadras durante esta fecha FIFA de noviembre. El encuentro será transmitido de manera exclusiva por las pantallas de Mega.

La Roja buscará quedarse con el triunfo y tomarse revancha ante el conjunto cafetalero, que el pasado viernes se impuso por la cuenta mínima en Cali, luego de un autogol de Guillermo Maripán.

La formación de Chile

Chile prepara varios cambios para recibir a Colombia en relación al partido pasado, incluyendo a Ben Brereton y Lucas Cepeda en delantera.

También destaca el nombre de Nils Reichmuth, volante chileno-suizo que ha sumado minutos en los últimos partidos de La Roja y que hoy tendrá la gran misión de mostrar el buen nivel que ha tenido en el FC Thun.

Por último, se suman como novedad en el once estelar Iván Román en desmedro de Maripán, y César Pérez en reemplazo de Rodrigo Echeverría.

Con ello, el equipo de Nicolás Córdova jugará con Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, César Pérez, Nils Reichmuth; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

¿A qué hora es el partido y dónde verlo por Mega?

El encuentro comenzará a las 20:00 horas y contará con una cobertura especial a través de las distintas plataformas de Mega. La previa arrancará a las 18:00 horas por Mega Go, mientras que la transmisión oficial en televisión abierta comenzará a las 19:30 horas.

La transmisión estará encabezada por el relator Claudio Palma, acompañado en los comentarios por Rodrigo Sepúlveda y el histórico capitán de La Roja, Iván Zamorano.

Además, quienes quieran seguir el partido en formato digital podrán hacerlo a través del canal oficial de YouTube de Mega, donde desde las 19:30 horas estará disponible el React conducido por Arturo Vidal. El exseleccionado nacional y actual capitán de Colo Colo comentará el encuentro en directo, compartiendo sus reacciones y análisis durante el partido.

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