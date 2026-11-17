17 nov. 2026 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo del fútbol nacional atraviesa horas de inquietud debido al delicado estado de salud de Mario Soto, histórico defensor y capitán de Cobreloa y mundialista con la Selección Chilena en España 1982.

A sus 76 años, el exjugador se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Luis Tisné, en la comuna de Peñalolén, luego de sufrir un infarto.

¿Qué ha dicho la familia del exfutbolista?

La gravedad del cuadro clínico fue confirmada por su hermana, Ester Soto, quien en conversación con Redgol relató los dramáticos momentos que vivió el exdeportista.

Según explicó, el exdefensor sufrió tres paros cardiacos: "En palabras de la doctora, estuvo muerto tres veces. Esto desarrolló un infarto en el que la parte posterior del corazón no está funcionando, no está recibiendo", detalló.

Un complejo cuadro médico

El tratamiento de Soto es muy complejo para el equipo médico del recinto asistencial. Según su hermana, el exfutbolista tiene una trombosis que obstruye una arteria hacia el corazón.

Los especialistas no han podido destaparla por completo debido a un sangrado en el lado derecho del cerebro, entre el cráneo y el tejido cerebral.

Mario Soto en la Selección Chilena / La Roja

Por esta razón, los médicos decidieron abordarlo inicialmente con "aspirinas leves" y priorizar la evolución neurológica antes de intervenir de lleno el problema coronario.

"La doctora dice que primero tenemos que sanar el cerebro, que se recupere, y ahí tratar realmente la trombosis que tiene en la arteria tapada hacia el corazón. Es un avance día a día de acuerdo a lo que él vaya soportando", señaló Ester.

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