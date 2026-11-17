17 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Diciembre trae consigo un beneficio esperado por miles de trabajadores: El aguinaldo de Navidad para el sector público, un aporte económico que busca aliviar los gastos de fin de año.

Este pago está dirigido a funcionarios que cumplan determinadas condiciones laborales y de remuneración, por lo que no todos los empleados estatales pueden recibirlo.

¿Quiénes reciben el beneficio?

Para este 2026, quienes tengan una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493 al 30 de noviembre recibirán un aguinaldo de $71.206.

En tanto, los trabajadores que superen ese sueldo, pero tengan una remuneración bruta inferior a $3.511.800, obtendrán un monto de $37.666.

El beneficio considera a trabajadores de planta y a contrata de la Administración del Estado, el Poder Judicial, el Congreso Nacional y las municipalidades, entre otras instituciones.

También incluye a funcionarios de corporaciones municipales, universidades estatales, asistentes de la educación y profesores de establecimientos particulares subvencionados o de administración delegada.

¿Quiénes quedan excluidos?

En cambio, quedan excluidos quienes perciban más de $3.511.800 brutos, además de los trabajadores contratados a honorarios.

El pago se entrega durante diciembre y no requiere una postulación individual, siempre que el funcionario cumpla los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

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