Aguinaldo de Navidad: ¿Hasta qué fecha se pueden acreditar cargas para recibir un monto extra?

16 nov. 2026 - 08:00 hrs.

El Aguinaldo de Navidad es uno de los beneficios esperados por pensionados durante las celebraciones de fin de año. En el caso de quienes reciben este aporte, existe la posibilidad de obtener un monto adicional si tienen cargas familiares acreditadas dentro del plazo establecido.

Para 2026, el beneficio contempla un pago base de $29.055, al que se suman $16.415 por cada carga familiar que cumpla con los requisitos.

¿Hasta cuándo se pueden acreditar las cargas familiares?

Según informó el Instituto de Previsión Social (IPS), el plazo para acreditar cargas familiares y acceder al monto adicional vence el 30 de noviembre de 2026.

Además, para recibir el Aguinaldo de Navidad, es necesario estar pensionado o pensionada a esa misma fecha.

¿Quiénes pueden recibir el Aguinaldo de Navidad?

El beneficio corresponde a quienes al 30 de noviembre de 2026 reciban alguna de las siguientes pensiones:

Del Instituto de Previsión Social (IPS), como la Pensión Garantizada Universal ( PGU ), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez ( PBSI ) o el Subsidio de Discapacidad .

), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez ( ) o el . De una ex caja de previsión o del ex Servicio de Seguro Social .

o del . Por accidente del trabajo , bajo la Ley N° 16.744, a través de una mutualidad o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

, bajo la Ley N° 16.744, a través de una mutualidad o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL). De reparación , correspondientes a las leyes Valech y Rettig.

, correspondientes a las leyes Valech y Rettig. De una AFP o compañía de seguros con garantía estatal , siempre que también reciban la PGU o el Aporte Previsional Solidario de Vejez o Invalidez.

, siempre que también reciban la PGU o el Aporte Previsional Solidario de Vejez o Invalidez. De la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Los beneficiarios recibirán automáticamente el pago del aguinaldo junto con su pensión de diciembre.