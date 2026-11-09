Aguinaldo de Navidad 2026: ¿Quiénes lo reciben, cuál es el monto y cuándo se paga?

09 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Queda poco más de un mes para que llegue una de las fechas más esperadas del año: la Navidad. Se trata de una celebración marcada por el encuentro familiar, pero que trae consigo varios gastos extra al finalizar el año.

Atendiendo esta situación, el Estado entrega a ciertos grupos de la población un aguinaldo navideño que busca aliviar en parte la estrechez que puede llegar a tener la billetera durante el próximo mes de diciembre.

Todo lo que debes saber del aguinaldo de Navidad

Los dos grupos que recibirán un aguinaldo de Navidad por parte del Estado son los empleados públicos y los pensionados, cuyos montos dependerán de ciertas condiciones específicas de cada uno de sus beneficios.

Aguinaldo navideño para empleados públicos

Tal como estableció la última ley de reajuste para empleados públicos, su aguinaldo tiene dos montos que dependen de la remuneración mensual que tengan al 30 de noviembre.

Hasta $1.060.493 líquidos: Aguinaldo de $71.206 .

. Sobre $1.060.493 líquidos y menos de $3.511.800 brutos: Aguinaldo de $37.666.

Aguinaldo navideño para pensionados

Las personas que estén pensionadas al 30 de noviembre recibirán este año un monto base de aguinaldo navideño de $29.055, el cual puede aumentar en $16.415 por cada persona que a la misma fecha esté acreditada como causante de Asignación Familiar o Maternal.

El aguinaldo de Navidad se entregará automáticamente a quienes reciban una pensión de:

IPS (con PGU, PBSI o Subsidio de Discapacidad).

(con PGU, PBSI o Subsidio de Discapacidad). Antiguas cajas de previsión .

. Leyes de reparación Valech y Rettig .

. Accidentes de trabajo (ISL/mutualidades).

(ISL/mutualidades). AFP o compañías de seguro (con PGU, Aporte Previsional Solidario o garantía estatal).

(con PGU, Aporte Previsional Solidario o garantía estatal). Capredena o Dipreca.

¿Cuándo se paga el aguinaldo?

En cuanto a las fechas de pago, los empleados públicos recibirán su aguinaldo junto al pago de su remuneración de diciembre y previo a la Nochebuena. En tanto, los jubilados recibirán este dinero extra junto al pago de su pensión de diciembre.

¿Qué pasa con el sector privado?

Finalmente, cabe recordar que el aguinaldo no es una obligación legal para los empleados particulares; sin embargo, si tu empleador te entregó este beneficio en años previos, la Dirección del Trabajo (DT) lo considera como un "beneficio adquirido" que debe ser pagado.

Todo sobre Aguinaldo