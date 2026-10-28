Aguinaldo de Navidad para pensionados: Quiénes reciben un monto extra y cuánto pueden cobrar

28 oct. 2026 - 09:00 hrs.

Con la llegada de fin de año, uno de los beneficios económicos que reciben ciertos adultos mayores es el Aguinaldo de Navidad para pensionados, un aporte que se entrega junto con la pensión de diciembre y que busca apoyar los gastos propios de esta celebración.

Para este 2026, el monto base del beneficio será de $29.055, cifra que puede aumentar en caso de que la persona pensionada tenga cargas familiares acreditadas. El pago se realiza de manera automática, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Sin embargo, no todas las personas pensionadas pueden acceder al dinero extra. Para recibirlo, es necesario pertenecer a alguno de los grupos previsionales contemplados y cumplir con el requisito de estar pensionado al 30 de noviembre de 2026.

¿Cuánto dinero entrega el Aguinaldo de Navidad para pensionados?

El monto base del Aguinaldo de Navidad 2026 será de $29.055 por beneficiario.

A esa cifra se sumarán $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre de 2026, siempre que corresponda recibir el incremento según las condiciones del beneficio.

Por ejemplo, una persona pensionada que cumpla los requisitos y tenga una carga familiar que dé derecho al aumento podrá recibir un total de $45.470.

Además, este dinero no está sujeto a descuentos: no es tributable ni imponible, por lo que no se le aplican impuestos ni cotizaciones previsionales o de salud.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Navidad?

De acuerdo con los requisitos del beneficio, podrán recibir el aporte quienes al 30 de noviembre de 2026 sean pensionados de alguno de los siguientes sistemas o instituciones:

Instituto de Previsión Social (IPS): personas que reciban la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o el Subsidio de Discapacidad.

personas que reciban la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o el Subsidio de Discapacidad. Ex cajas de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Pensionados por accidentes del trabajo: beneficiarios de la Ley N.º 16.744, a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

beneficiarios de la Ley N.º 16.744, a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Pensiones de reparación: personas beneficiarias de las leyes Valech y Rettig.

personas beneficiarias de las leyes Valech y Rettig. Pensionados de AFP o compañías de seguros: quienes cuenten con garantía estatal y reciban la PGU, o perciban el Aporte Previsional Solidario de Vejez o de Invalidez.

quienes cuenten con garantía estatal y reciban la PGU, o perciban el Aporte Previsional Solidario de Vejez o de Invalidez. Dipreca y Capredena: pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

El requisito fundamental es tener la calidad de pensionado al 30 de noviembre de 2026. Si cumples las condiciones, el dinero se entregará automáticamente junto con la pensión de diciembre, sin necesidad de postular.

¿Qué pasa si tienes más de una pensión?

Las personas que reciben más de una pensión, subsidio o indemnización también pueden tener derecho al aguinaldo, pero recibir varios beneficios no significa que les corresponda cobrar varios aguinaldos.

En el caso de quienes reciben Asignación Familiar por cargas que son beneficiarias de una pensión de sobrevivencia, el aporte se entrega en calidad de pensionado, sin el incremento por esas cargas. La excepción corresponde a las cargas con pensión de orfandad, que se consideran carentes de renta para estos efectos.

Por otra parte, quienes trabajan como funcionarios de planta o a contrata en el sector público y también reciben una pensión deberán considerar reglas especiales. En esos casos, solo podrán acceder a la parte del aguinaldo que exceda el monto que les corresponda como pensionados o beneficiarios de los otros aportes contemplados.

Para calcular ese monto se considera el total líquido que recibe la persona, incluida su remuneración y la pensión, subsidio o indemnización correspondiente. Si percibe un Aporte Previsional Solidario de Vejez o de Invalidez, este también se considera parte de su pensión.

¿Qué ocurre si recibes el aguinaldo sin cumplir los requisitos?

Las personas que reciban el beneficio sin tener derecho a él deberán devolver cinco veces el monto recibido, según las condiciones informadas para el aporte.

Además, podrían enfrentar sanciones administrativas, como multas, e incluso consecuencias penales. Por eso, antes de considerar el dinero dentro del presupuesto de fin de año, es importante verificar que se cumplan los requisitos previsionales y las condiciones específicas para acceder al Aguinaldo de Navidad 2026.