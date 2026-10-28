Conmoción en España por grave choque entre dos trenes de alta velocidad: Se reportan decenas de fallecidos

28 oct. 2026 - 07:04 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 30 personas murieron la mañana de este miércoles en la colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, anunciaron las autoridades regionales, que advierten que el número de víctimas podría aumentar.

"Hay al menos diez muertos y es posible que esta cifra aumente", declaró Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha (centro), donde ocurrió el accidente.

Los trenes que chocaron se dirigian desde Madrid a Sevilla, una ruta con una gran demanda turística. La colisión se produjo en las cercanías de Urda, en la ciudad de Toledo.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente?

Según información preliminar, la colisión se habría producido cuando uno de los trenes de alta velocidad se aproximaba a la estación y no fue alertado sobre la presencia de otro tren detenido en su camino, por lo que terminaron chocando por alcance.

La explicación apunta a un error humano: Previo al accidente, un fallo en el sistema de seguridad habría provocado la detención de unos ocho trenes en la zona. Luego de que se les ordenara retomar la marcha, uno de ellos, de la compañía Iryo, no pudo hacerlo y se mantuvo detenido.

Se cree que un operario del centro de control de la estación de Atocha dio por error la orden de continuar la marcha a un tren de la empresa Renfe, sin advertir que el tren de Iryo seguía detenido, lo que culminó en el choque en el que se volcaron al menos dos vagones.

Según informan medios españoles, las labores de rescate continúan, mientras que se ha suspendido el servicio en línea de alta velocidad que une la región de Madrid con la de Andalucía.