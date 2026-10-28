Araña de rincón en Coquimbo: Un joven murió y otro permanece grave en la UCI tras sufrir mordeduras

28 oct. 2026 - 03:36 hrs.

¿Qué pasó?

Dos jóvenes fueron afectados por mordeduras de araña de rincón en la región de Coquimbo, en casos que encendieron las alertas por las graves consecuencias que puede provocar el veneno de este arácnido. Uno de ellos falleció en La Serena, mientras que el segundo permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Provincial de Ovalle.

La situación más reciente corresponde a un joven de 27 años que sufrió una mordedura y presentó un deterioro severo de su estado de salud. Según los antecedentes del recinto asistencial, ingresó con una falla renal grave y compromiso de otros órganos, especialmente el hígado.

Debido a la complejidad de su cuadro, el paciente recibió terapia de reemplazo renal, un procedimiento similar a la diálisis que permite suplir temporalmente la función de los riñones. El subdirector de Gestión Clínica del hospital, René Cevo Salinas, informó que el joven ha respondido favorablemente al tratamiento, según consignó El Día. Sin embargo, todavía es prematuro determinar si presentará secuelas permanentes.

El caso se conoce pocos días después de la muerte de otro joven de 26 años en La Serena, quien sufrió una mordedura de araña de rincón el pasado 21 de octubre. De acuerdo con los antecedentes difundidos, su estado de salud se agravó hasta desarrollar una falla multisistémica, con consecuencias fatales.

¿Qué efectos puede provocar la mordedura de una araña de rincón?

La mordedura de este arácnido puede ocasionar lesiones en la piel y, en los casos más graves, provocar complicaciones que comprometen el funcionamiento de distintos órganos. Entre las manifestaciones que pueden presentarse están el dolor intenso, el enrojecimiento, la inflamación y los cambios de coloración en la zona afectada.

Cuando el veneno genera efectos sistémicos, también puede producir daño renal, destrucción de glóbulos rojos y otras complicaciones que ponen en riesgo la vida. La gravedad depende de la evolución del cuadro clínico, por lo que una sospecha de mordedura requiere evaluación médica oportuna.

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