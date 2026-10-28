Hasta 15 horas: Aguas Andinas realizará corte del suministro en sectores de dos comunas de la RM para este miércoles

28 oct. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantenimiento en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 28 de octubre se realizarán cortes programados de agua en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la empresa, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas y la renovación de redes.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas y se centrarán en perímetros específicos, que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Recoleta

Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del jueves 29 de octubre.

Puente Alto

Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del jueves 29 de octubre.

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