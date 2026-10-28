Natalie Portman revela cómo enfrentó las críticas a Star Wars a los 16 años: "Pensé: les voy a demostrar"

28 oct. 2026 - 00:16 hrs.

Fue la película más taquillera de 1999, pero para Natalie Portman también fue su primera gran lección de fracaso. La actriz, hoy de 45 años, recordó en una nueva entrevista con la revista Harper's Bazaar cómo vivió las durísimas críticas a Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma, que rodó cuando tenía apenas 16 años.

Lejos de describir aquella etapa como un trauma, Portman la presentó como una escuela. Según contó, aprendió muy joven a leer cosas terribles sobre sí misma y a responder de la única forma que conocía: volver a trabajar.

La confesión, que circula desde este lunes 26 de octubre de 2026, completa un relato que la ganadora del Oscar ha ido armando por partes durante más de una década. Las piezas anteriores incluyen una carta de un director legendario que, según ella, cambió el rumbo de su carrera.

"Tenía 16 años": lo que dijo Natalie Portman sobre La amenaza fantasma

En la entrevista, la actriz sostuvo que tuvo la suerte de enfrentar fracasos tempranos. Mencionó primero su debut, El profesional (1994), que según su recuerdo recibió malas críticas y tuvo poca taquilla en su estreno. Luego llegó su papel como la reina Padmé Amidala en la precuela dirigida por George Lucas.

Portman resumió así la recepción: la película fue un enorme éxito económico, pero el comentario general era que el elenco había arruinado la saga y que nadie sabía actuar. Su reacción, explicó, fue decidir que haría otra película. "Pensé: les voy a demostrar", relató, según recogió AV Club.

También admitió que no recuerda haber hablado con nadie de lo que sentía. No quería que se notara que estaba herida.

Un éxito de taquilla con críticas demoledoras

La amenaza fantasma se estrenó en Estados Unidos el 19 de mayo de 1999. Era la primera película de la saga en 16 años, desde El retorno del Jedi (1983), y la expectativa era enorme.

En taquilla cumplió: fue la película más vista de ese año en el mundo. En la crítica, en cambio, no le fue igual. Buena parte de la prensa especializada la calificó de decepcionante, con personajes poco desarrollados y un guion débil. Una porción importante de los fanáticos de la trilogía original reaccionó con abierta hostilidad.

Portman repitió el papel en El ataque de los clones (2002) y La venganza de los Sith (2005), que completaron la llamada trilogía de precuelas.

Por qué Portman considera una suerte haber fracasado temprano

La periodista de Harper's Bazaar le planteó que ese nivel de críticas podría haber paralizado a cualquier adolescente. Portman respondió que, en su caso, funcionó como motivación.

La actriz enmarcó esa experiencia como un aprendizaje que le permitió tomar con distancia los juicios externos durante el resto de su carrera. Aclaró, eso sí, que también tuvo muchos éxitos que equilibraron esos golpes.

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El costo real: tras Star Wars, ningún director quería contratarla

La versión de esta semana es más serena que la que Portman entregó en 2014. Ese año, en una entrevista con New York Magazine dedicada a la memoria del cineasta Mike Nichols, describió un efecto muy concreto de las precuelas en su carrera.

Según contó entonces, tras el estreno "todos pensaban que era una actriz horrible". Aunque estaba en una de las películas más taquilleras de su tiempo, ningún director quería trabajar con ella, de acuerdo con lo reproducido por Fox News.

La carta de Mike Nichols que cambió su carrera

La salida llegó por una recomendación. Portman contó que Nichols, que la había dirigido en teatro, escribió una carta al director Anthony Minghella pidiéndole que la incluyera en Regreso a Cold Mountain (2003) y respondiendo personalmente por ella.

A partir de ahí se armó una cadena: Minghella la recomendó al alemán Tom Tykwer, y este a las hermanas Wachowski, creadoras de Matrix, que luego produjeron y escribieron V de Venganza (2005), protagonizada por Portman.

El propio Nichols la dirigió en Closer (2004), papel por el que obtuvo su primera nominación al Oscar como actriz de reparto. Seis años después llegó El cisne negro (2010), de Darren Aronofsky, que le valió el Oscar a mejor actriz en la ceremonia de 2011.

Cómo ve hoy Portman las precuelas de Star Wars

Con el tiempo, la actriz ha suavizado su mirada sobre la saga, en paralelo a la reevaluación que han tenido las precuelas. Una generación que las vio en la infancia hoy las defiende, y actores como Hayden Christensen y Ewan McGregor han vuelto al universo de Star Wars con buena recepción.

En una entrevista con la revista Empire, Portman reconoció que la recepción inicial fue dura y que a su edad no entendía que algo tan esperado casi solo podía decepcionar. Añadió que hoy existe un grupo de fanáticos que considera a las precuelas las mejores películas de la saga.

Más tarde dijo a Total Film que se siente afortunada de haber sido parte de algo que forma parte de la infancia de tanta gente, y que todavía hay personas que le cuentan que vieron las películas con sus hijos. En 2023 incluso confesó que no había visto ninguna película de la saga antes de ser elegida como Padmé.

Qué viene ahora para Natalie Portman

La actriz prepara el estreno de The Gallerist, comedia negra de Cathy Yan que presentó en el Festival de Sundance en enero de 2026, junto a Jenna Ortega, Sterling K. Brown y Catherine Zeta-Jones. También forma parte de Good Sex, de Lena Dunham, para Netflix.

Casi tres décadas después de aquel rodaje, la adolescente que decidió no mostrar que le dolían las críticas habla hoy de ellas como una herramienta. La película que según la crítica había arruinado una saga terminó siendo, para ella, el punto de partida de todo lo que vino después.

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