Ni Aniston ni Schwimmer: por qué el elenco de Friends dijo no al documental de Matthew Perry que ya está en Netflix

27 oct. 2026 - 23:31 hrs.

Netflix estrenó este 27 de octubre de 2026 The One About Matthew Perry, la serie documental sobre la vida del actor que dio vida a Chandler Bing. Tiene una ausencia que los fanáticos notaron desde el anuncio: ninguno de sus cinco compañeros de Friends aparece en pantalla.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer fueron invitados a participar y declinaron. Así lo confirmó la propia directora de la serie, Mary Robertson, en declaraciones a The New York Times.

El estreno llega a un día de que se cumplan tres años de la muerte de Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023 en Los Ángeles, cuando tenía 54 años.

Qué dijo la directora sobre la ausencia del elenco de Friends

Robertson, conocida por dirigir Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV y por producir Framing Britney Spears, explicó que el equipo sí se acercó a los cinco actores. Fueron ellos quienes decidieron no sumarse.

La cineasta evitó cualquier lectura de conflicto. "Sabemos que el elenco de Friends ama a Matthew y está en duelo por él", dijo al diario estadounidense, según recogieron medios especializados. En entrevista con Page Six reiteró que comprende la decisión.

La serie fue producida por Maxine Productions, el sello de Robertson dentro de Sony Pictures Television. Según Netflix, incluye fotografías y videos inéditos del archivo familiar de los Perry.

Por qué no quisieron participar: lo que dicen fuentes cercanas

Ni los cinco actores ni sus representantes han explicado públicamente la decisión. Las razones que circulan provienen de fuentes anónimas citadas por la prensa de espectáculos estadounidense, y deben leerse con esa cautela.

Según esas versiones, el elenco siente que ya expresó su duelo en público tras la muerte del actor. No querría revivir ese proceso frente a la audiencia de una plataforma de streaming. Las mismas fuentes señalan que Jennifer Aniston, de 57 años, habría sido la más reticente a exponer su pérdida en cámara.

Lo que sí consta en registro público es lo que los cinco dijeron en noviembre de 2023, en un comunicado conjunto enviado a la revista People días después del fallecimiento: "Éramos más que compañeros de reparto. Somos una familia".

En 2025, Aniston contó a Vanity Fair que ella y sus compañeros intentaron ayudar a Perry mientras sus problemas de consumo se agravaban durante el rodaje. Agregó que, de algún modo, sentían que llevaban mucho tiempo despidiéndose de él.

Quiénes sí hablan en The One About Matthew Perry

La voz central de la serie es Mia Perry Bowick, hermana menor del actor, que habla por primera vez en público sobre él. En el comunicado de Netflix explicó que le tomó tiempo sentirse preparada para compartir sus recuerdos. Quiere que su hermano sea visto como una persona completa, más allá de Chandler y de su adicción.

Del universo de Friends participa Warren Littlefield, expresidente de NBC Entertainment y uno de los ejecutivos que dieron luz verde a la serie en 1994. En el documental relata cómo fue estar en la sala cuando Perry audicionó para el papel de Chandler Bing.

Netflix describe la producción como un retrato construido con testimonios de familiares, amigos de toda la vida y colaboradores creativos del actor. Recorre su ascenso a la fama, sus relaciones, su lucha contra la adicción y sus intentos por mantenerse sobrio.

[botonTodoSobre]

El momento del elenco que sí aparece en la serie: su despedida en el funeral

Aunque no dieron entrevistas, los cinco actores protagonizan uno de los pasajes más comentados del documental. En el tercer y último episodio, Bowick reconstruye el funeral privado de su hermano, realizado en noviembre de 2023 en el cementerio Forest Lawn de Los Ángeles, a pocos kilómetros de los estudios Warner Bros., donde se grabó Friends.

Según su relato, la ceremonia fue pequeña, reservada a la familia y amigos cercanos, y el elenco llegó junto. "No los había visto en fácilmente 20 años", recordó. Contó que Aniston fue la primera en acercarse a abrazarla.

Robertson dijo a Page Six que ese pasaje es uno de sus favoritos de la serie. Lo considera fiel a lo que fue la vida de Perry, en la que convivían el humor y el dolor.

Qué pasó con Matthew Perry y cómo avanzó la justicia

Perry fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. El informe forense estableció que la muerte se debió a los efectos agudos de la ketamina y la calificó como accidental.

La investigación federal derivó en cargos contra cinco personas, que se declararon culpables. Como informó la agencia AP, Jasveen Sangha, quien vendió la ketamina que causó la muerte, fue condenada a 15 años de prisión el 8 de abril de 2026. El médico Salvador Plasencia recibió dos años y medio de cárcel. El doctor Mark Chavez, que le proveía las dosis, recibió ocho meses de arresto domiciliario y tres años de libertad supervisada.

Durante el proceso, la familia de Perry estuvo presente en el tribunal y presentó declaraciones como víctima para pedir penas severas.

Un legado que va más allá de Chandler Bing

Perry interpretó a Chandler durante las 10 temporadas de Friends, emitidas por NBC entre 1994 y 2004. En 2022 publicó sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, donde habló con franqueza de sus adicciones al alcohol y a los medicamentos recetados.

Esa decisión de contar su historia es el punto de partida que Robertson eligió para la serie. Para la directora, Perry fue uno de los grandes talentos cómicos de su generación y además habló con valentía sobre la adicción, aunque el público solo conocía una parte de su historia.

Tres años después, sus compañeros eligieron el silencio frente a las cámaras. La serie, en cambio, los muestra en la última imagen que compartieron con él: los cinco juntos, despidiéndose de su amigo en privado.

Si tú o alguien cercano enfrenta problemas de consumo de alcohol u otras drogas, busca orientación en un profesional de la salud o en los servicios de apoyo de tu país. En Chile, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) ofrece orientación gratuita.

Todo sobre Famosos