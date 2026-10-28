Por hasta ocho horas: Diez comunas de la RM tendrán cortes del suministro eléctrico este miércoles

28 oct. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 28 de octubre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de diez comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Lo Barnechea

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Ñuñoa

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Peñalolén

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Lo Espejo

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Granja

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

San Joaquín

Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

Providencia

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Huechuraba

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Estación Central

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Maipú

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

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