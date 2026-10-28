Por hasta ocho horas: Diez comunas de la RM tendrán cortes del suministro eléctrico este miércoles
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 28 de octubre. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de diez comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Lo Barnechea
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Peñalolén
Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
Lo Espejo
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
La Granja
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
San Joaquín
Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.
Providencia
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Huechuraba
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Estación Central
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Maipú
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
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