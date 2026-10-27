Medio brasileño asegura que Flávio Bolsonaro se fugó a Estados Unidos

27 oct. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría viajado a Estados Unidos tras la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con lo informado por medios locales.

Lo anterior, pese a tener una prohibición judicial explícita de abandonar el país, en el marco de una causa en su contra. Por ello, toma cada vez más fuerza la hipótesis de un intento de fuga.

La policía de ese país inició una investigación para determinar si el parlamentario cruzó ilegalmente la frontera hacia Argentina con la intención de volar a Norteamérica.

¿Flavio Bolsonaro se fugó a Estados Unidos?

Según el periódico digital Metrópoles, el avión en el que se trasladaría el senador se encontraba en vuelo y tendría como destino final el estado de Florida.

La información, consignada por la periodista Isadora Teixeira, habría sido confirmada por personas cercanas a la familia Bolsonaro, según detalló el medio.

Metrópoles también señaló que el senador no había sido localizado desde la mañana de este martes. Su último mensaje habría sido enviado a Rogério Marinho, quien coordinó su campaña presidencial, a las 08:00 horas.

En esa comunicación, Flávio Bolsonaro habría señalado que necesitaba "enfriar la cabeza", aunque no respondió si había salido de Brasil, según el reporte.

Viaje postelecciones

El supuesto viaje se produce después de que el senador perdiera las elecciones presidenciales de segunda vuelta frente a Lula el domingo 25 de octubre.

El lunes siguiente, el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó la incautación de los pasaportes del parlamentario.

De acuerdo al medio, Flávio debía entregar los documentos este martes, pero no lo había hecho al momento de la publicación.

A Bolsonaro se le investiga por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al abogado Willer Tomaz y a redes de apuestas.

Adicionalmente, el Supremo Tribunal investiga el financiamiento irregular de producciones audiovisuales y vínculos financieros con el exbanquero Daniel Vorcaro.

Todo sobre Flavio Bolsonaro