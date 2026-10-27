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Sueldos líquidos entre $600 mil y $1 millón: Revisa los sectores que abrirán 5.500 vacantes de trabajo este fin de año

Ya solo quedan poco más de dos meses para que el 2026 llegue a su fin, lo que marca además una de las épocas del año más dinámicas en el contexto económico y laboral.

Eventos comerciales como el Black Friday, la Navidad y el inicio de la temporada de vacaciones permitirán abrir 5.500 ofertas laborales temporales en comercio, logística, distribución, servicios y turismo, con sueldos líquidos entre $600 mil y $1 millón.

La gerente de Reclutamiento y Selección de ManpowerGroup Chile, Valentina Mery, explicó que "estas contrataciones responden a necesidades estacionales, pero también representan una oportunidad concreta para acceder a empleos formales, generar ingresos y adquirir experiencia laboral relevante".

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"La anticipación es un factor clave durante estos períodos. Las empresas comienzan sus procesos de reclutamiento varias semanas antes de los eventos o temporadas de mayor actividad, por lo que recomendamos a quienes están buscando empleo mantenerse atentos y postular oportunamente", agregó la ejecutiva.

Por último, Mery sostuvo que "si bien algunas posiciones requieren experiencia previa, una parte importante de las vacantes está abierta a personas que buscan comenzar su trayectoria laboral o retomar su participación en el mercado del trabajo".

¿Cuáles son las ofertas disponibles?

Black Friday

De acuerdo a los datos de ManpowerGroup Chile, para el evento comercial que se desarrollará entre el 27 y 30 de noviembre se buscan reponedores, vendedores, cajeros, asistentes de tienda y operarios de distribución para empresas de retail, comercio electrónico, logística y despacho.

En total, se abrirán 1.500 vacantes con sueldos líquidos desde $600.000 hasta $750.000.

Navidad

La esperada "visita del Viejito Pascuero" generará alrededor de 3.500 oportunidades laborales en cargos relacionados con perfiles operativos y de atención al cliente para empresas de comercio, retail, logística y distribución.

En este caso, las rentas líquidas variarán en torno a los $600.000 y $1.000.000, dependiendo de la descripción del cargo.

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Vacaciones

Finalmente, el inicio de la temporada estival en diciembre creará unas 500 vacantes para cargos como promotores, beauty coach, consejeras, locutores y mucamas, con sueldos líquidos entre los $650.000 y los $900.000.

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