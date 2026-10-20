Confirman los cuatro días del Black Friday 2026: Más de 400 empresas participarán del evento comercial con atractivas ofertas

20 oct. 2026 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó la fecha de los cuatro días en los que se desarrollará la versión 2026 del Black Friday, el último gran evento comercial del año con ofertas online y presenciales.

Confirman las fechas del Black Friday

A través de un comunicado, la CCS señaló que "durante cuatro días, los consumidores podrán acceder a promociones y descuentos de distintas marcas y tiendas".

Como novedad, "la nueva edición contará con tiendas físicas georreferenciadas en todo Chile y un agente de inteligencia artificial, incorporando herramientas para facilitar la experiencia de compra de los consumidores".

"El evento reunirá a más de 400 empresas de distintos rubros, que ofrecerán promociones y descuentos a consumidores de todo Chile, tanto en tiendas físicas como online", se agregó en el documento.

Respecto a las tiendas físicas que participarán, la CCS explicó que todas estarán geolocalizadas a través del sitio web oficial (cyber.cl) y la Cyber App, lo que permitirá "identificar fácilmente los puntos de venta reales y verificar la autenticidad de las marcas participantes".

El Black Friday 2026 se desarrollará entre las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y las 23:59 horas del lunes 30 de noviembre, transformándose en "cuatro días de oportunidades de compras" que buscan "impulsar el desarrollo del comercio físico y digital del país".

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