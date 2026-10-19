Prepárate para Navidad: Esta es la fecha del Black Friday 2026

19 oct. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

No solo octubre trajo oportunidades para comprar con descuentos gracias al Cyber Monday, sino que noviembre también tendrá su propio evento de ofertas. Se trata del Black Friday 2026, que ya tiene fecha confirmada y será una nueva oportunidad para encontrar rebajas en esos productos que estabas esperando.

Según informaron los organizadores del sitio oficial, www.blackfriday.cl, la versión de este año comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30 de noviembre.

Durante cuatro días consecutivos, los usuarios podrán acceder a miles de promociones en categorías de alta demanda como tecnología, vestuario, zapatillas, viajes, hogar, deportes y belleza.

Cómo verificar si un descuento es real

Debido a la gran cantidad de comercios que se suman a esta jornada, es importante que los usuarios preparen sus compras con anticipación, con el fin de no caer en ofertas engañosas o falsas rebajas, aun más considerando que muchos lo verán como una gran oportunidad para adquirir con anticipación los regalos de Navidad.

Una de las mejores estrategias es armar una lista de los artículos de interés y hacer un seguimiento de sus precios desde las semanas previas al evento. Para comprobar si un descuento es real, existen plataformas que permiten revisar el historial de precios de un producto en el tiempo:

Knasta : Permite buscar productos de distintas multitiendas y consultar la variación de sus precios en los últimos meses.

: Permite buscar productos de distintas multitiendas y consultar la variación de sus precios en los últimos meses. SoloTodo: Orientada principalmente al rubro de la tecnología, electrodomésticos y hardware, muestra gráficos de comportamiento de costos e informa el valor mínimo histórico de un artículo.

Oportunidad para pymes

Los organizadores del evento confirmaron que esta versión contará con una convocatoria orientada a integrar a pequeñas y medianas empresas del país, buscando darles vitrina digital durante los cuatro días de ventas.

Para conocer más antecedentes sobre el evento, la nómina de comercios participantes o los datos de postulación para pymes, puedes consultar los detalles directamente en la página web Black Friday.