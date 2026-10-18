Black Friday 2026 en Chile: Confirman fecha del evento en línea que promete revolucionar la Navidad

18 oct. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Cyber Monday terminó hace una semana; pero muchas personas se quedaron esperando por ofertas en productos que nunca llegaron. Sin embargo, los chilenos tendrán su revancha, ya que se anunció la fecha oficial del Black Friday 2026.

Según informaron los organizadores del sitio oficial www.blackfriday.cl, la versión de este año comenzará desde las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 30 de noviembre.

Durante cuatro días consecutivos, los usuarios podrán acceder a miles de promociones en categorías con gran demanda como tecnología, vestuario, zapatillas, viajes, hogar, deportes y belleza.

Consumo responsable y cómo verificar si un descuento es real

Debido a la gran cantidad de comercios que se suman a estas jornadas de comercio electrónico, es importante que los usuarios preparen las compras con anticipación para no caer en ofertas engañosas o falsas rebajas, más pensando que muchos lo verán como una gran oportunidad para comprar con anticipación los regalos de Navidad.

Una de las mejores estrategias es armar una lista de los artículos de interés y hacer un seguimiento de sus precios desde las semanas previas al evento. Para comprobar si un descuento es real, para verificar esto existen plataformas que permiten revisar el historial de precios de un producto en el tiempo:

Knasta : Permite buscar productos de distintas multitiendas y consultar la variación de sus precios en los últimos meses.

: Permite buscar productos de distintas multitiendas y consultar la variación de sus precios en los últimos meses. SoloTodo: Orientada principalmente al rubro de la tecnología, electrodomésticos y hardware, muestra gráficos de comportamiento de costos e informa el valor mínimo histórico de un artículo.

Oportunidad para pymes

Junto con la confirmación de las fechas, los organizadores del evento confirmaron que esta versión contará con una convocatoria orientada a integrar a pequeñas y medianas empresas del país, buscando darles vitrina digital durante los cuatro días de ventas.

Quienes quieran conocer más antecedentes sobre el evento, la nómina de comercios participantes o los datos de postulación para pymes, pueden consultar los detalles directamente en la página web Black Friday.