Movimiento en la industria de la comida rápida: Importante cadena de hamburguesas podría cambiar de dueño en Chile

27 oct. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

Burger King podría enfrentar un cambio de dueño en Chile, en medio de las negociaciones que mantiene Alsea para desprenderse de activos vinculados a la cadena de comida rápida en la región.

Según informó Diario Financiero, la compañía mexicana reconoció avances en el proceso durante una conferencia con analistas, luego de presentar sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026.

El escenario abre interrogantes sobre el futuro de la marca en el mercado nacional, considerando que Alsea también opera Burger King en Argentina y México. Sin embargo, hasta ahora, la empresa no ha precisado si una eventual transacción incluirá sus operaciones en los tres países o solo algunos mercados.

Alsea confirma avances en negociaciones por Burger King

Durante la presentación de resultados, el director financiero de Alsea, Federico Rodríguez, se refirió al proceso de desinversión que lleva adelante la compañía y reconoció que Burger King se encuentra entre las marcas que podrían cambiar de propietario.

“Estamos avanzando con la posible venta de diferentes activos. Uno de ellos es esta marca”, señaló el ejecutivo, quien además explicó que la empresa continúa negociando un contrato de compraventa a partir de una oferta vinculante.

Rodríguez también manifestó que espera entregar novedades antes de que termine el año, aunque evitó revelar detalles sobre los interesados en adquirir los activos, el valor de la operación o los mercados que podrían verse involucrados.

Por ahora, las negociaciones siguen en desarrollo y no se ha confirmado un acuerdo definitivo para concretar la venta.

¿Qué pasará con Burger King en Chile?

De acuerdo con los antecedentes publicados por Diario Financiero, la eventual operación se enmarca en una estrategia más amplia de Alsea para reorganizar su portafolio y concentrar sus recursos en marcas y mercados con mejores perspectivas de rentabilidad.

El proceso no es nuevo. En septiembre de 2025 comenzaron a conocerse antecedentes sobre la búsqueda de potenciales compradores para las operaciones de Burger King que administra la compañía en Latinoamérica.

Posteriormente, en febrero de 2026, el diario argentino El Cronista informó que la intención inicial de vender las operaciones de los tres países en conjunto no habría prosperado. Según esa publicación, grupos argentinos y chilenos continuaban interesados en las operaciones de Chile y Argentina, con ofertas por ambos mercados y también por separado.

Pese a esos antecedentes, aún no está claro quién podría quedarse con la operación chilena ni si la venta se concretará bajo las condiciones inicialmente consideradas.

Desempeño dispar de Burger King en la región

Las negociaciones se producen en un escenario de resultados diferentes para Burger King según el mercado. Durante la misma conferencia, el gerente general de Alsea, Christian Gurría, destacó el desempeño de la cadena en México durante el tercer trimestre, impulsado principalmente por una campaña asociada a Dragon Ball Z.

En contraste, el ejecutivo reconoció un desempeño más débil en Chile y Argentina, atribuido tanto a las condiciones particulares de cada país como a factores específicos del negocio.

“Estamos satisfechos con el desempeño de México durante el trimestre y con nuestras expectativas para el cuarto trimestre. En el caso de Sudamérica, prevemos una tendencia similar, en la que no observamos un repunte tan marcado en el desempeño”, afirmó Gurría.

Alsea, que también administra marcas como Starbucks y Domino's Pizza, continúa evaluando alternativas para reorganizar sus operaciones. Mientras se desarrollan las negociaciones, el futuro de Burger King en Chile permanece sujeto al resultado del proceso de compraventa.