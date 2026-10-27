Mall prepara importante expansión en el sector norte de Santiago: Sumaría nuevos espacios comerciales

27 oct. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante proyecto de expansión comercial se prepara para Chicureo, luego de que Parque Arauco anunciara un acuerdo vinculante para adquirir un terreno colindante con Arauco Chicureo, con el objetivo de ampliar la superficie del centro comercial.

La operación contempla la adquisición de un paño de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, que permitiría desarrollar una ampliación de cerca de 15.000 m² de superficie arrendable. De concretarse, el proyecto representaría un crecimiento cercano al 40% respecto de la superficie original del recinto.

Según informó la compañía, la iniciativa busca ampliar la oferta de tiendas y servicios disponibles para los habitantes de Chicureo y Colina, comunas que han experimentado un importante crecimiento.

¿Qué contempla la ampliación de Arauco Chicureo?

El proyecto considera incorporar nuevos espacios comerciales y fortalecer la oferta de marcas presentes en el centro comercial, con especial atención en tiendas departamentales, tiendas intermedias y locales de moda.

Andrés Torrealba, gerente general de Parque Arauco División Chile, señaló que desde el anuncio de la compra de Arauco Chicureo han observado un alto interés de distintas marcas por instalarse en el recinto.

“Con el acelerado crecimiento de Chicureo y Colina, vemos una gran oportunidad para ampliar y mejorar la oferta comercial y de servicios que hoy tiene la comunidad”, afirmó el ejecutivo.

No obstante, la iniciativa todavía se encuentra en una fase preliminar. Según detalló la empresa, el siguiente paso será avanzar hacia la etapa de tramitación e ingreso de los permisos correspondientes.

La expansión se enmarca en millonario plan de inversiones

La ampliación de Arauco Chicureo forma parte del plan de inversiones de Parque Arauco por US$1.137 millones, considerado el mayor en la historia de la compañía. La firma opera activos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia, con una cartera que incluye centros comerciales regionales y vecinales, strip centers, outlets y edificios de multifamily.

En total, la compañía administra más de 1,3 millones de metros cuadrados de superficie arrendable, y esta nueva iniciativa busca fortalecer su presencia en una zona que continúa desarrollándose en el sector norte de la Región Metropolitana.

Por ahora, Parque Arauco no ha informado una fecha de inicio de las obras ni un plazo estimado para la puesta en marcha de la ampliación.