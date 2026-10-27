"¿Te enamoras de alguien solo por lo físico?": La tajante respuesta de Camila Andrade

27 oct. 2026 - 14:05 hrs.

Camila Andrade abordó sus preferencias a la hora de buscar pareja durante una conversación con el influencer Rantes Verdugo, también conocido como El Ranty, instancia en la que respondió si alguna vez se ha enamorado de alguien únicamente por su apariencia física.

La ex chica reality fue consultada directamente sobre el tema y descartó que el físico sea suficiente para conquistar su corazón. Además, reconoció que los sentimientos tienen un papel importante cuando se trata de establecer una relación amorosa.

El registro fue compartido como parte de un nuevo capítulo de La Terapia, disponible en el canal de YouTube de Verdugo.

Camila Andrade respondió si se enamoraría solo por el físico

Durante la conversación, el doctor Rantes Verdugo le preguntó a la comunicadora: “¿Te enamoraste alguna vez de alguien solo por lo físico?”.

Ante la consulta, Andrade respondió que no, provocando una reacción de risa por parte del entrevistador, quien luego profundizó en sus preferencias amorosas.

“¿Eres más de los sentimientos?”, le preguntó el especialista. La comunicadora asintió con la cabeza y confirmó que sí, dando a entender que la conexión emocional es más importante para ella que la apariencia.

¿Estaría con un hombre atractivo, pero sin dinero?

En otro momento de la conversación, Camila Andrade también fue consultada sobre la posibilidad de enamorarse de un hombre atractivo, pero que no tuviera dinero: Frente a la pregunta, la comunicadora respondió de manera espontánea: “No me enamoro de un hue... mino, mino”.

Luego, enfatizó que la apariencia física no es una de sus prioridades al momento de fijarse en alguien. “No es lo primero que me fijo, ni lo segundo ni lo tercero, esa es la verdad”, sostuvo.

Con sus respuestas, Andrade dejó en claro que, al menos según lo expresado en la entrevista, el atractivo físico no ocupa los primeros lugares entre los factores que considera al momento de interesarse románticamente en una persona.

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