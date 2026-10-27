Ministro Poduje anuncia ayudas urgentes tras tornado en Requínoa: "Vamos a hacer un subsidio de reconstrucción"

27 oct. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de la Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, habló con Meganoticias en Requínoa, ciudad que ayer lunes recibió un tornado que dejó graves daños en casas y la agricultura de la zona.

La autoridad anunció ayudas rápidas para los vecinos, quienes han solicitado colaboración para la reconstrucción.

"Subsidio de reconstrucción "

"La ayuda tiene dos instancias: La que hace Senapred con el Ministerio del Interior, que es un bono de enseres, el llamado Bolsillo Electrónico). Ahí se entregan plásticos, zinc, todo lo necesario para contener primeramente la emergencia", dijo para empezar.

Añadió que "luego entramos nosotros, que como Ministerio de Vivienda vamos a levantar los daños de cada casa, más la ficha Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Así, las familias van a poder postular a los beneficios".

No se quedó ahí y expuso que "vamos a hacer un subsidio de reconstrucción que es parcial, que es más rápido y que sea por asignación directa".

Todas estas medidas harán que la ayuda y reconstrucción sean más rápidas, tras ver en terreno el desastre que dejó la emergencia climática.

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