Nuevas imágenes del tornado que afectó a Requínoa: "Empezó como a estremecerse la tierra"

27 oct. 2026 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

El matinal Mucho Gusto de Mega mostró nuevas imágenes del tornado que se percibió ayer lunes en Requínoa, región de O'Higgins, el que dejó varias casas dañadas.

De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) lo clasificó preliminarmente como EF2. De acuerdo al organismo, el rango de viento del fenómeno, registrado a eso de las 17:30 horas, osciló entre los 179 y 218 km/h.

La categoría EF2 contempla efectos como techos arrancados, vehículos pesados destruidos, árboles partidos y automóviles elevados.

"Es mucho el susto"

Marisol, habitante de Villa Santa Amelia, habló con el periodista Karim Butte y explicó lo que vivió en ese instante.

"En un momento vi un remolino y me fui corriendo afuera para cortar el gas. Me agaché y mis seis perros se me tiraron encima, para cuidarme", dijo.

Añadió que "fui al fin de la casa, a una pandereta; no debí estar ahí, pero en ese momento es mucho el susto y uno no sabe qué hacer".

Para finalizar, expuso que "antes que llegara este remolino, empezó como a estremecerse la tierra".