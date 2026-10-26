Desde su formación hasta casi alcanzar un auto en la carretera: Los impactantes videos del tornado en Requínoa

26 oct. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

Sorpresa generó el tornado que la tarde de este lunes afectó a Requínoa, en la región de O’Higgins, y que fue clasificado preliminarmente como EF2 por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El fenómeno se registró cerca de las 17:30 horas, con vientos que habrían alcanzado entre 179 y 218 km/h, provocando daños considerables.

Según la DMC, esta categoría contempla efectos como techos arrancados, vehículos pesados destruidos, árboles partidos y automóviles elevados.

Registros audiovisuales captados por testigos muestran cómo el tornado levantó materiales y avanzó cerca de sectores poblados, formando un gran embudo cubierto de tierra.

Asimismo, algunos videos dan cuenta de cómo se formó el tornado desde una nube gris para luego generar pánico a conductores en las carreteras, trabajadores y personas que permanecían en sus casas.

Revisa videos del tornado

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